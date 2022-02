Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Immer mehr Corona-Fälle: Eltern fühlen sich allein gelassen

Plus Kitas bitten, Kinder zu Hause zu lassen. Schulen informieren über möglichen Unterrichtsausfall. Dazu werden weniger Kontakte nachverfolgt. So ist die Lage.

Von Jana Tallevi

Diese Zahlen sprechen für sich: 250 Corona-Fälle in Kitas und 334 in Schulen hat das Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg seit der vergangenen Woche am mehr als 60 Einrichtungen verzeichnet. Vor diesem Hintergrund ändert die Behörde jetzt ihr Vorgehen: Eine Kontaktnachverfolgung an Schulen und Kitas soll es nicht mehr geben. Auch positive Schnell- oder Selbsttests sollen nicht mehr an die Behörde gemeldet werden. Der Unterricht wird zudem auch in Klassen fortgesetzt, in denen es positive Fälle gibt. Bedeutet das jetzt, dass die Einrichtungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie praktisch sich selbst überlassen werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen