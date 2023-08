Landkreis Augsburg

Kurzentschlossene haben kaum Chance auf einen Schwimmkurs

Plus Sommerzeit ist Schwimmzeit. Doch nicht alle Kinder können schwimmen. Das kann gefährlich werden. Dennoch ist ein Ferienschwimmkurs nicht unbedingt die Lösung.

Von Jana Tallevi

Erst vor ein paar Tagen hatte der langjährige Schwimmlehrer des TSV Fischach, Michael Wundenberg, solch einen Fall: Eine Mutter hat kurzfristig für ihre achtjährige Tochter noch einen Platz in einem Schwimmkurs gesucht. „Einer war noch frei in meinem Schwimmkurs im Freibad in Kutzenhausen. Die Mutter hat schnell abgeklärt, ob der Termin mit dem Familienurlaub passt und dann war dieser Platz auch weg.“ Für Wundenberg sind solche Telefonat Alltag. Plätze in Schwimmkursen suchen viele. Die Familie, mit der er hier gesprochen hat, hofft, dass die Tochter im Urlaub schon recht sicher im Wasser sein kann.

Das Problem kennt auch Max Markmiller, der Vorsitzende der Wasserwacht im Landkreis Augsburg. Dabei gibt es auch Positives zu berichten. Langsam gelinge es den Wasserwachten, den aufgestauten Berg von Kindern, die während der Corona-Pandemie nicht schwimmenlernen konnten, abzubauen. Dennoch gibt es in den Kursen Wartelisten. "Ein halbes Jahr Wartezeit muss man schon einrechnen. Kein Platz bleibt frei", sagt Markmiller. Beim Schwimmenlernen kommt es für Markmiller auch auf den richtigen Zeitpunkt an. „Kinder, die gerade in die erste Klasse gekommen sind, die nehmen wir praktisch nie auf. Denn die haben einfach andere Dinge im Kopf, die erleben so viel Neues, die können sich nicht richtig aufs Schwimmenlernen konzentrieren“, ist seine Erfahrung.

