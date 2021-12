Landkreis Augsburg

Krippenspiel mit Anmeldung: So feiern die Kirchen Weihnachten

Abstand halten, Anmelden oder 3G - die Kirchen im Landkreis haben ganz verschiedene Lösungen für die Metten an Heilig Abend gefunden.

Plus In vielen Pfarreien im Augsburger Land müssen sich die Besucher für die Gottesdienste an Heilig Abend anmelden. Nicht überall gilt die 3G-Regel.

Von Katja Röderer

Noch ein Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen. Wieder soll es im kleinen, privaten Kreis stattfinden und wieder diskutiert das Land heftig über Viren und Impfungen. Auch die Kirchen bereiten sich auf die anstehenden Feiertage vor. Im Landkreis Augsburg gehen die Pfarreien allerdings sehr unterschiedlich mit den Corona-Regeln um. Wer an Heilig Abend in die Kirche will, sollte sich unbedingt vorher informieren.

