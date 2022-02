Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Landrat Martin Sailer ärgert sich über Melanie Schappin

Plus Landrat Martin Sailer ärgert sich über den Vorwurf von Melanie Schappin, er würde zu teuer bauen. Im Bauausschuss wurde er deutlich.

Von Jana Tallevi

Diesen Vorwurf wollte Landrat Martin Sailer nicht auf sich sitzen lassen: Erst vor wenigen Tagen hatte ihm die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Melanie Schappin, im Zuge der Debatte um den Haushalt 2022 vorgeworfen, zu teuer zu bauen. Unter anderem sei es dabei um "erlesenes Parkett" am Zeltplatz an der Rücklenmühle gegangen, so Sailer. Sailer ärgerte sich sichtlich noch Tage später. "Das Eschenholz für das Parkett war ein Geschenk der Stadt Augsburg aus dem Siebentischwald, also zudem noch ein regionales Produkt", so der CSU-Mann jetzt auf der Sitzung im Bauausschuss des Landkreises, in dem auch Schappin Mitglied ist.

