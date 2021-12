Modellversuch weist Omikron im Abwasser des Landkreises Augsburg nach

Plus Einige Omikron-Fälle im Landkreis Augsburg gab es bereits. Nun weist auch das Abwasser in einer Uni-Studie diese Corona-Variante nach. Die Inzidenz im Landkreis sinkt gleichzeitig.

Nun ist es Gewissheit: Durch eine Abwasseruntersuchung hat die Technische Universität (TU) München zweifelsfrei die SARS-CoV-2-Variante Omikron im Abwasser des Landkreises Augsburg nachgewiesen. Das hat jetzt das Landratsamt bestätigt. Wie berichtet, nimmt der Landkreis in einigen Städten an einem Projekt teil, bei dem die TU Abwasser auf Coronaviren untersucht. Ob sich der Befund mit den ersten per PCR-Test nachgewiesenen Omikron-Fällen deckt, ist allerdings nicht nachvollziehbar. Es gibt bei dem Befund eine weitere Einschränkung: Die betroffene Abwasserleitung führt auch Wasser aus der Stadt Augsburg.