München überweist mehr als 90 Millionen Euro in den Kreis Augsburg

Finanzausgleich: Der Freistaat greift den Kommunen unter die Arme, auch im Landkreis Augsburg. Allerdings nicht jeder – und schon gar nicht allen in gleicher Höhe.

Traditionell Anfang Dezember ist Bescherung für die Finanzfachleute in den Rathäusern. Der Freistaat gibt die Höhe seiner Schlüsselzuweisungen bekannt und erst dann kann in vielen Verwaltungen und Gemeinderäten richtig geplant werden. Denn oft geht es um Millionen.

Das heißt nicht immer: Denn in mancher Kommune sprudeln die Steuern so stetig, dass es nichts gibt aus München. "Null Euro" vom Freistaat sind gewissermaßen eine Auszeichnung, für die man sich nur leider nichts kaufen kann. Mit den Schlüsselzuweisungen sollen die Unterschiede in der Finanzkraft der einzelnen Kommunen abgemildert werden. Wo es in den vergangen Jahren nicht so gut lief, gibt es sozusagen "Stütze" vom Staat.

Acht Kommunen im Landkreis Augsburg bekommen kein Geld vom Freistaat Bayern

Das ist im Augsburger Land in den meisten Kommunen der Fall und auch der Landkreis Augsburg selbst bekommt Geld. 46,9 Millionen Euro sind es für den Kreis, weitere 47,3 Millionen für seine Städte und Gemeinden. Macht unterm Strich mehr als 94 Millionen Euro, die der Kreise und seine Kommunen nach eigenem Gutdünken ausgeben können. Unter den acht Orten, die leer ausgehen, sind vor allem die, die viel Gewerbe haben: Gersthofen, Schwabmünchen, Zusmarshausen und Meitingen sind die vier größten. Apropos Größe: Mit fast 9,5 Millionen Euro bekommt Königsbrunn, größte Stadt im Augsburger Land, am meisten Stütze vom Staat.

Die Zahlen sind unstrittig. Während die Landtagsabgeordneten der Regierungskoalition die Höhe der Schlüsselzuweisungen als Beleg sehen, dass der Freistaat seine Kommunen auch in schwierigen Zeiten passgenau unterstützt und nicht im Regen stehen lässt, kommen von den Vertretern anderer Parteien kritische Stimmen.

Mehr als 94 Millionen Euro fließen ins Augsburger Land

So sagt Harald Güller, der für die SPD im Haushaltsausschuss sitzt: " Der Landkreis Augsburg muss sich leider mit 46,9 Millionen begnügen. Er bekommt nur knapp eine Million mehr. Auch, wenn der Grund hierfür sicherlich die relative bessere wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis gegenüber dem Durchschnitt in Bayern ist, und das eigentlich ein Lob für den von CSU und SPD geführten Landkreis ist, die geringe Steigerung von 2,0 Prozent ist enttäuschend. " Die Stadt Augsburg dagegen bekomme fast zehn Prozent und damit überdurchschnittlich viel mehr. Bei den Städten und Gemeinden im Kreis liege das Plus von 5,9 Prozent im Rahmen der bayernweiten Steigerungsrate.

Einig sind sich alle Abgeordneten wiederum in der Einschätzung, dass die Kommunen angesichts von explodierenden Kosten besondere Unterstützung benötigen.