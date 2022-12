So baut der Kreisjugendring im Augsburger Land sein Angebot aus

Der Kreisjugendring im Augsburger Land peilt im neuen Jahr auch dank des Zeltplatzes an der Rücklenmühle einen Rekordumsatz an.

Der Kreisjugendring im Augsburger Land hat bei seiner Herbstversammlung die Weichen für das kommende Jahr gestellt. Geschäftsführerin Sabine Landau präsentierte einen geplanten Gesamtumsatz von mehr als zwei Millionen Euro für das kommende Jahr. Damit sei ein neuer Höchststand erreicht.

Grund sind neue Aufgaben und Angebote wie die interkommunale Mobile Kinder- und Jugendarbeit (IMoKJA) Holzwinkel und Altenmünster. Auch in Gablingen gibt es bereits einen Gemeinderatsbeschluss für hauptamtliche Jugendarbeit am Ort. Als weitere größere Veränderungen nennt Sabine Landau die Erhöhung der Honorare für die Betreuer und Betreuerinnen im Ferienprogramm des KJR sowie die Einnahmen und Ausgaben beim Jugendfreizeitgelände. „Es wird das erste volle Geschäftsjahr für die neue Rücklenmühle“, so Landau.

Kreisjugendring im Augsburger Land hat neue Mitgliedsverbände

Zwei neue Mitgliedsverbände im KJR haben sich vorgestellt: die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) Sektion Gersthofen und die Zusamtaler Bettschoner. Beide sind über ihre Dachverbände (JDAV Bayern und Bund der Karnevalisten, BdK) bereits Mitglied im BJR und wurden per Feststellungsbeschluss des Vorstands in den KJR aufgenommen. Der JDAV in Gersthofen bietet seinen 160 Kindern und Jugendlichen regelmäßige Angebote wie Klettern, Bouldern oder Treffs. „Die Highlights sind unsere Touren“, ergänzt Stephan Bösel. „Dann geht es natürlich in die Alpen oder auch mal in Augsburgs Westliche Wälder“. Elisa Rödig stellte im Anschluss die vielfältige Jugendarbeit des Faschingsvereins Zusamtaler Bettschoner vor. In der Kindergarde von der 1. bis zur 3. Klasse sind aktuell 35 aktive Tänzerinnen und Tänzer. Der Verein organisiert zusätzlich zu den wöchentlichen Trainings und Trainingswochenenden auch Ausflüge und Hüttenwochenenden.

Zum Abschluss der Versammlung fanden die Worte des Vorsitzenden Josef Falchs großen Widerhall unter den Delegierten aus Vereinen und Verbänden. Falch beklagte, dass es schwieriger werde, Jugendleiter und Jugendleiterinnen, Engagierte und Nachfolger für Vorstandsposten zu finden. Viele bemerken einen sehr hohen Verwaltungsaufwand, der für Ehrenamtliche immer schwerer zu bewältigen ist. Falch betont: „Wir sind an diesem Thema dran, wir finden, hier muss auch die Politik Rahmenbedingungen schaffen."

Angebote für Kinder und Jugendliche im Internet

Unter dem Motto „Irgendwo bist du immer richtig“ gibt es eine große Medienkampagne des Bayerischen Jugendrings. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche sowie Ehrenamtliche und Fachkräfte im Freistaat: Auf einer interaktiven Karte können alle Angebote für Kinder und Jugendliche eingetragen werden. Damit die Jugendlichen im Landkreis die vielfältigen und spannenden Angebote der Jugendarbeit finden können, hofft der KJR auf viele Einträge vonseiten der Jugendverbände, Vereine und Jugendgruppen. Der Link lautet: https://www.dein-irgendwo.de/ (AZ)