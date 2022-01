So geht es für Kommunen im Augsburger Land zum Glasfaserkabel

Plus Zu dem Standard gibt es für die Zukunft keine Alternative, glaubt ein Fachmann. Der Weg zum Glasfaserkabel ist vielfältig - und nicht immer einfach zu finden.

Bei der Breitbandversorgung ist Schnelligkeit allein nicht alles - auch die Technik muss zukunftsfähig sein. Und da komme man um ein umfassendes Glasfasernetz nicht herum, sagt Jürgen Schuster. Als Geschäftsführer der Beratungsfirma Corwese aus Heretsried unterstützt er viele Kommunen in Bayern dabei, ihren Weg vom Kupfer- aufs Glasfaserkabel zu finden. Denn der ist nicht immer einfach. Berichtet hat er davon jetzt im Ausschuss für Digitalisierung des Landkreises Augsburg. Ebenso schwierig ist es für private Haushalte, an einen Glasfaseranschluss zu kommen.