So haben sich die Einkommen im Kreis Augsburg entwickelt

Plus Reiches Land, arme Stadt? Pro Kopf haben die Menschen im Augsburger Land mehr Geld zur Verfügung als in der Stadt Augsburg. Auch innerhalb des Kreises gibt es große Unterschiede.

Von Christoph Frey

Wie viel Geld haben die Menschen im Augsburger Land in der Tasche? Antwort: Auch im ersten Corona-Jahr befand sich das Verfügbare Einkommen auf einem bundesweit hohen Niveau, die Pandemie hat hier nur eine kleine Delle hinterlassen. Das zeigen die Zahlen der statistischen Ämter.

Das sogenannte Verfügbare Einkommen, also das Geld, das Mann und Frau tatsächlich für ihre Bedürfnisse, von der Miete, über Kredite, fürs Essen, Kleidung, Urlaub, Sparen und so weiter ausgeben oder anlegen können, lag im Kreis Augsburg pro Kopf zuletzt bei 25.609 Euro. In der "'Einkommens-Bundesliga"' unter 401 ausgewerteten Städten und Kreisen landet der Kreis Augsburg damit aktuell auf Platz 62. Das höchste Verfügbare Einkommen wird in diesem Vergleich im Kreis Starnberg mit 36.686 Euro verzeichnet. Das niedrigste Verfügbare Einkommen wurde für Gelsenkirchen errechnet: 17.635 Euro.

