Termine in der Übersicht: Das ist los am Wochenende im Augsburger Land

Feste, Feiern und Kultur: In den kürzesten Nächten des Sommers ist viel geboten im Kreis Augsburg. Zum Beispiel der Johannimarkt in Holzen und viele Konzerte.

An diesem Wochenende (24./25. Juni) sind in Diedorf die Germanen los, um eines von vielen Sonnwendfeuern zu entzünden. Was ist los am Wochenende im Augsburger Land? Hier ein kurzer Überblick über die Veranstaltungen.

Feste im Landkreis Augsburg

Adelsried Pfarrgarten, So 10 Uhr, Pfarrfest , Festgottesdienst zum Patrozinium, 11 Uhr Mittagessen, 14 Uhr Kaffee und Kuchen; Hüpfburg für Kinder (findet bei jedem Wetter statt). Stadlbräu, Sa 19 Uhr, Brauereifest, Festabend mit den Adelsrieder Musikanten.

Kloster Holzen, , Jahrmarkt mit Ständen, Kinderattraktionen, Schmankerl und Biergarten. Samstag, ab 13 Uhr, Sonntag nach dem um 8.30 Uhr. Biberbach : Im Ort, Feigenhofen , Dorffest, 18.30 Uhr, Festgottesdienst zu Johanni mit Kolping Juze Biberbach , 19.30 Uhr Festabend, Entzünden des Sonnwendfeuers bei Einbruch der Dunkelheit, Dorffest, 10 Uhr Weißwurstfrühschoppen, ab 11 Uhr Mittagessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen.

Dorfplatz, Sa. 18 Uhr, Sonnwendfeier, . Diedorf : Thingplatz, Sa., 14 Uhr, Germanen-Sommerfest. Umweltzentrum Schmuttertal, Kreppen, Augsburger Str. 24, Sa., 14–21 Uhr, Sommer-Sonne-Hoffest für die ganze Familie.

Langoschessen in Gersthofen, Feuerwehrfest in Stettenhofen

Gersthofen Pfarrzentrum Oscar Romero , Kirchplatz 2, Sa 19 Uhr, Johannisfeuer mit Langosch-Essen, 18 Uhr Gottesdienst in der Kirche St. Jakobus ; Erlös des Abends kommt der Ungarnhilfe zugute.

Johannes-Kapelle, Horgauergreut, Sa., 18 Uhr, 10 Jahre Johannes-Kapelle. Vorabendmesse und Festabend, Zufahrt zum Feststadel von der beschildert. Langweid: Festwiese, Stettenhofen , 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stettenhofen , 14 Uhr Hüpfbug, Kinderspiele, ab 15 Uhr Blaulicht-Fahrzeugshow, ab 17 Uhr „Musik für jedermann“ mit DJ Short, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stettenhofen , 8 Uhr Weißwurstfrühstück, 10 Uhr Messe im Feststadel, 11 Uhr Mittagstisch, 14 Uhr Festumzug.

Sonnwendfeuer in Thierhaupten, Blasmusik in Neusäß

Meitingen : Festplatz an der Linde , Herbertshofen , Fuggerstraße, Sa., 18 Uhr, Lindenfest, Gottesdienst in der St.-Clemens-Kirche, anschließend Festzug mit dem Spielmannszug, musikalische Unterhaltung mit der Humpenmusi, So., 9 Uhr, Lindenfest, Weißwurstfrühschoppen, ab 10 Uhr SGl-Seniorenkapelle, 11 Uhr Mittagstisch, 20 Uhr Festausklang. Schlosspark, Sa., 18 Uhr, Sonnwendfeier mit Johannesfeuersegnung.

Feuerwehrgerätehaus, Sa., 18 Uhr, , findet bei jedem Wetter statt. Klosterhof, So., 10.30 Uhr, Gartenfest des Musikvereins, mit Jugendkapelle, Musikverein und den Original d’Lechtaler Musikanten. Welden: Holzwinkelsaal, Fuggerstraße 30, Sa., 11.30 Uhr, 20 Jahre Waldkindergarten Welden.

Holzwinkelsaal, Fuggerstraße 30, Sa., 11.30 Uhr, 20 Jahre Waldkindergarten Welden. Zusmarshausen : Evangelische Auferstehungskirche, Arnulfstr. 17, So., 10.30 Uhr, Gemeindefest, nach Gottesdienst Grillfest auf der Wiese, evang.-luth.-Kirchengemeinde.

Treffs & Termine im Augsburger Land

Dinkelscherben : St. Anna , Spitalgasse 8, Vorplatz, Sa., 19.45 Uhr, Frauenfeuer mit Geschichten und Musik der Gegenwart , Veranstalter: Frauenbund Dinkelscherben .

Schloss, So., 15 Uhr, Schnuppertag, Musikverein , im Gemeindesaal und Musikheim. Gersthofen Gelände der Firma Selgros , Andreas-Schmid-Straße 2, So., 9–16 Uhr, Gersthofer Oldie-Treff mit Teilemarkt für private Anbieter. Haus der Musik, Theresienstraße 12, So., 10 Uhr, Tag der offenen Tür, Jugendorchester Gersthofen .

Spielplatzgelände, , So.,14–16 Uhr, 2023: Inklusiver, barrierefreier Spielbereich, Besichtigung. Neusäß Kindertagesstätte Emmaus , Oskar-von-Miller-Straße 1 d, So., 13–17 Uhr, Architektouren 2023, offen zur Besichtigung.

Kindertagesstätte , 1 d, So., 13–17 Uhr, 2023, offen zur Besichtigung. Thierhaupten Kulturtenne im Kloster, Augsburger Straße 22, Sa., So., 14–16.30 Uhr, Architektouren 2023: Kulturtenne mit Krippenschau geöffnet, Führung jeweils um 14 Uhr.

Kulturtenne im Kloster, 22, Sa., So., 14–16.30 Uhr, 2023: Kulturtenne mit Krippenschau geöffnet, Führung jeweils um 14 Uhr. Wertingen Garten, Schützenstraße 5, Tag der offenen Gartentür 2023, Schützenstraße 5. Musikschule, Landrat-Anton-Rauch-Platz 3, Sa., 10–13 Uhr, Tag der offenen Tür, mit Schnupperunterricht.

Garten, Schützenstraße 5, Tag der offenen Gartentür 2023, Schützenstraße 5. Musikschule, Landrat-Anton-Rauch-Platz 3, Sa., 10–13 Uhr, Tag der offenen Tür, mit Schnupperunterricht. Zusmarshausen Jugendzeltplatz Rücklenmühle, Gabelbach, So., 15–17 Uhr, Architektouren 2023: Besichtigung.

Tag der offenen Ateliertür im Landkreis Augsburg

Diedorf Atelier Erika Kassnel-Henneberg, Anhausen , Zeisigweg 6, So., 15–18 Uhr, Tag des offenen Ateliers. Atelier Norbert Kiening , Ortsstraße 2, So., 14–18 Uhr.

Atelierhaus , Wollishausen, 3, So., 14–19 Uhr Wald-Atelier , Weiherhof, So., 14–19 Uhr Stadtbergen Atelier Andrea Groß , Richard-Wagner-Straße 4, So., 11–18 Uhr – Atelier Beatrice Schmucker , Panoramaweg 8, So., 13–17 Uhr.

Bühnen im Augsburger Land

Altenmünster : Reitplatz, Baiershofen , Sa., 20 Uhr, „Weiherer“, Einlass ab 18.30 Uhr.

Seebühne Naturfreibad, Schmutterweg 6, So., 19 Uhr, Serenade, mit dem Musikverein und den Alphornbläsern. Gersthofen Stadtpark, Bürgermeister-Wendler-Straße , Sa., 19 Uhr, Swing im Park mit der Gerry Fried Big-Band, Eintritt frei – um Spenden wird gebeten; bei schlechtem Wetter im Haus der Musik, Theresienstraße 12.

Konzerte im Kreis Augsburg

Adelsried Autobahnkapelle, So., 10 Uhr, musikalische Begleitung der hl. Messe mit dem Heimatchor DonauRies unter der Leitung von Erna Dirschinger .

Theater im Augsburger Land