Terminstau bei der Zulassungsstelle im Kreis Augsburg

Landratsamt meldet Wartezeiten. Auch bei der Wohngeldstelle kann es länger dauern. Das sollten Betroffene jetzt beachten.

Man kennt das ja um diese Zeit: Ob nun am Bratwurststand, bei der Post oder in diesen Tagen im Augsburger Land gerne auch an Bahnhöfen: Geduld braucht der Mensch - und mehr Zeit. Auch das Landratsamt in Augsburg hat jetzt eine "Wartezeit-Warnung" herausgegeben: Dort dauert es aktuell bei zwei Behörden länger.

Zulassungsstelle: Die Zulassungsbehörde des Landratsamts Augsburg bietet seit längerer Zeit die Möglichkeit zur digitalen Terminreservierung an. Jeweils mittwochs sind aber ohne vorab vereinbarten Termin zum Beispiel Fahrzeugzulassungen möglich. In Gersthofen kann man mittwochs einfach vorbeikommen, in Schwabmünchen werden jeweils montags kurzfristig Termine für den Mittwoch freigeschaltet.

Eine Ausnahme gibt es am letzten Mittwoch vor dem Jahreswechsel, 28. Dezember. Aufgrund der urlaubsbedingt dünnen Personaldecke in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr bittet das Landratsamt darum, auch an diesem Mittwoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung in die Zulassungsstelle zu kommen. So sollen unverhältnismäßig lange Wartezeiten vermieden werden. Bei großem Andrang nämlich kommt es schon jetzt zu Warteschlangen vor dem Gebäude, warnt das Landratsamt auf seiner Website.

Wartezeiten bei der Zulassungsstelle in Gersthofen

Allerdings hat auch die Terminreservierung ihre Tücken, wie das Landratsamt mitteilt. Nach wie vor sorge die dauerhaft hohe Zahl an geblockten Terminfenstern für Probleme im Parteiverkehr der Zulassungsstelle. Täglich verstreichen laut Behörde bis zu 35 Termine, die weder wahrgenommen, noch abgesagt wurden. Die Zulassungsbehörde bittet darum, dass nicht in Anspruch genommene Terminreservierungen unbedingt im Vorfeld abgesagt werden.

Diese Stornierung lässt sich durch einen Klick auf den entsprechenden Link in der Reservierungsbestätigung, die bei jeder Terminvergabe per E-Mail zugestellt wird, in Sekundenschnelle vornehmen. Informationen rund um die Terminreservierung und zu allen Leistungen der Kfz-Zulassungsstelle können unter www.landkreis-augsburg.de/zulassungsstelle abgerufen werden.

Lesen Sie dazu auch

Menschen im Kreis Augsburg müssen aufs Wohngeld warten

Wohngeld: Das Landratsamt Augsburg weist darauf hin, dass derzeit bei der Entscheidung über Wohngeldanträge mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist. "Uns ist bewusst, dass die aktuelle Lage für viele Haushalte durch die steigenden Preise gerade besonders herausfordernd ist. Durch die von der Bundesregierung sehr kurzfristig auf den Weg gebrachten Verbesserungen der Wohngeldleistungen zum 1. Januar 2023 kommt es momentan jedoch zu einem sehr großen Antragsaufkommen und entsprechenden Bearbeitungsrückständen", erläutert Landrat Martin Sailer

Antragstellende werden zur Beschleunigung der Bearbeitung darum gebeten, ihren Antrag vollständig und mit den erforderlichen Nachweisen einzureichen sowie von nicht zwingend notwendigen Nachfragen (etwa zum Bearbeitungsstand) abzusehen. Kontaktmöglichkeiten und Informationen zum Wohngeld sind auf der Internetseite des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/wohngeld nachzulesen. Wohngeld wird einkommensschwachen Haushalten als Zuschuss zu den Wohnkosten gewährt. (AZ/cf)