Unfälle beim Ausfahren und beim Ausparken

In Horgau übersieht eine Autofahrerin einen Wagen. Und in Adelsried kommt es beim Ausparken zum Unfall.

Zwei kleinere Unfälle haben sich am Donnerstag ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte um 17.15 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Wagen von einem Supermarktplatz in Horgau auf die Augsburger Straße fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 63-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Zum Glück blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 4000 Euro.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr kam es auf einem Supermarktplatz in Adelsried, Im Moos, zu einem Kleinunfall. Eine 78-Jährige stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen anderen geparkten Pkw, der gegenüber abgestellt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. (corh)