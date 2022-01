Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Vom Dach in die Steckdose - Solarenergie wird immer beliebter

Markus Sommer setzt auf Solarenergie. In Zukunft will er noch mehr davon erzeugen und so zum Beispiel sein Auto betreiben.

Plus Die Zahl der Photovoltaikanlagen im Augsburger Land nimmt seit Jahren zu. Doch allein damit ist der Energiebedarf noch nicht gedeckt. Was schon jetzt möglich ist.

Von Philipp Kinne

Wie viel Strom er verbraucht, weiß Markus Sommer genau. Über eine App auf dem Handy hat er den Verbrauch immer im Blick. An diesem Vormittag geht die Rechnung nicht ganz auf. Die Solaranlagen auf dem Dach des Einfamilienhauses in Westendorf erzeugen zumindest in diesem Augenblick an einem wolkenverhangenen Januartag weniger Strom als die Sommers brauchen. An anderen Tagen sehe das ganz anders aus, erklärt der Westendorfer. Irgendwann will er die Heizung, die beiden Elektroautos und den elektrischen Rasenmäher völlig autark betreiben können.

