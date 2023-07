Warum der Regen die Landwirte aktuell freut – und warum nicht

Plus In den nächsten Tagen soll es immer wieder regnen. Das Wetter kommt Landwirten im Landkreis Augsburg gelegen. Es gibt allerdings auch einen Haken.

Das perfekte Wetter gibt es für Landwirte vermutlich nicht. Es ist eigentlich immer entweder zu warm oder zu kalt, zu trocken oder zu nass. Aktuell kann sich Landwirt Josef Wollmann aus Stettenhofen allerdings nicht wirklich beschweren. Vor allem für Kulturen wie Mais, Rüben oder Kartoffeln sei das wechselhafte Wetter mit regelmäßigem Regen ideal, sagt er. "Eine solche Woche wäre schon um Juni gut gewesen."

Laut dem Deutschen Wetterdienst klettern die Temperaturen im Raum Augsburg in den nächsten Tagen nur knapp über 20 Grad. Dazu soll es immer wieder regnen. Die vergleichsweise kühlen Temperaturen und der Niederschlag kommt Landwirten im Landkreis Augsburg sehr gelegen.