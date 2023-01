Landkreis Augsburg

11:50 Uhr

Wie das Augsburger Land an den Schulen um Lehrer kämpft

Lehrermangel ist an vielen Schulen ein großes Problem.

Plus Lehrer werden weiterhin händeringend gesucht. Kann Söders neues Bildungspaket helfen, die Not im Landkreis Augsburg zu lindern? Das sagen die Experten.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Die Schulen platzen aus allen Nähten. Bis 2025 steigen die Schülerzahlen an den Grundschulen im Landkreis Augsburg auf jeden Fall weiter, sagt Schulamtsleiter Thomas Adleff voraus. Sein Problem: Das Personal an den Grund- und Mittelschulen ist denkbar knapp. Mit einem Bildungspaket will der Freistaat nun bayernweit dagegen steuern. 8000 neue Stellen sollen bis 2028 geschaffen werden. Hilft das den Schulen im Augsburger Land?

