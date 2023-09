Zu kalt, zu trocken, Hagel: Fällt die Mostsaison ins Wasser?

Plus Das Wetter hat den Obstgehölzen im Landkreis Augsburg zugesetzt, viele Äpfel fallen verfault von den Bäumen. Was Gartenbauvereine noch von der Apfelernte erwarten.

Die Mostsaison hat begonnen. Obst- und Gartenbauvereine im Augsburger Land nehmen die geernteten Früchte entgegen und verarbeiten sie mit ihren Obstpressen zu frischem Saft – allen voran Apfelsaft. In diesem Jahr sehen die Prognosen allerdings weniger gut aus.

Obstbaubetriebe erwarteten 2023 eine Apfelernte von rund 889.000 Tonnen, teilt das Statistische Bundesamt nach einer ersten Schätzung vom Juli mit. Damit würden etwa 17 Prozent weniger Äpfel als im Vorjahr geerntet. Verglichen mit dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre wären es knapp 10 Prozent weniger. Grund sind laut Statistischem Bundesamt ungünstige Witterungsverhältnisse in den vergangenen Monaten.