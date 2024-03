18-Jähriger bei Unfall auf der B2 Höhe Langweid verletzt

Nach einem Unfall auf der B2 bei Langweid musste ein Mann ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.500 Euro.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B2 Höhe Langweid am Lech in der Nacht zum Dienstag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 2 Uhr mit in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs, als er auf Höhe Langweid aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Nachdem sein Wagen mehrmals gegen die Leitplanke geschleudert wurde, kam er entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen. Der 18-Jährige musste mittelschwer verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 23.500 Euro. (AZ)