Unbekannte klauen Autos im Wert von 100.000 Euro

Zwei teure BMW sind in der Zeit zwischen Sonntag und Montag in Leitershofen gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwei BMW X5 im Wert von insgesamt 100.000 Euro sind laut Polizei im Stadtberger Stadtteil Leitershofen gestohlen worden. Wie die Beamten berichten, verschwanden die teuren Autos in der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 8.30 Uhr. Die Autos standen im Radmüllerweg sowie in der Grenzsstraße. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls an einem Kraftfahrzeug. Zeugen die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)