Autofahrer geraten auf der B2 Meitingen ins Rutschen

Binnen einer Viertelstunde kommt es auf der B2 bei Meitingen an fast der gleichen Stelle zu zwei Unfällen. Beide Autofahrer krachen gegen die Leitplanken.

Zwei Autofahrer sind bei Meitingen am Mittwoch auf der glatten Straße ins Rutschen geraten. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden.

Zunächst hatte gegen 16.15 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der B2 in Richtung Donauwörth zwischen den Anschlussstellen Biberbach und Meitingen-West die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen drehte sich und schlug in die Mittelleitplanke ein. Nach dem Unfall konnte der junge Mann noch in eine Nothaltebucht fahren. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 12.500 Euro. Nur eine Viertelstunde später verlor ein 31-jähriger Autofahrer ebenfalls wegen schlechter Straßenverhältnisse an fast gleicher Stelle die Kontrolle über seinen Wagen.. Auch er geriet ins Schlingern und krachte mit der rechten Seite in die rechte Leitplanke. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 3000 Euro. (thia)