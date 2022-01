Meitingen

vor 17 Min.

Bisher kein Jugendzentrum in Meitingen: Nun soll es Alternativen geben

Plus Schon vor Jahren fiel der Entschluss, in Meitingen ein Jugendzentrum einzurichten. Doch Corona hat die Planungen verzögert. Nun gibt es Vorschläge zur Überbrückung.

Von Sonja Diller

Wo geht die Meitinger Jugend nach der Schule hin, wenn zu Hause nicht genug Platz für die Clique ist oder das Chillen in allzu großer Nähe zu den Eltern eher in die Kategorie "uncool" fällt? Ein Jugendzentrum muss her, forderte der Nachwuchs schon in den 1970ern. Ganz in Eigenregie funktionierten diverse Anläufe allerdings nie auf Dauer. In der Zusammenarbeit mit einem Träger, der Erfahrung in der Jugendarbeit hat, soll nun ein langfristig tragfähiges Angebot geschaffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen