Forschungsprojekt mit SGL Carbon: Ist die Zukunft der Carbonfaser grün?

Plus Der Werkstoff, auf den einer der wichtigsten Arbeitgeber im nördlichen Landkreis Augsburg baut, könnte bald aus ganz neuen Quellen kommen - zum Beispiel Algen.

Wird ausgerechnet aus dem als Klimakiller verschrienen Co 2 der Stoff, mit dem die grüne Zukunft gebaut wird? Dass das geht, hat die Wissenschaft bereits bewiesen. Doch ob es auch im industriellen Maßstab möglich ist, soll sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Tut sich hier ein neues Geschäftsfeld für den Meitinger Kohlenstoffspezialisten SGL auf?