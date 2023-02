Meitinger Mittelschule erinnert an Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg

Auch in Meitingen wurden während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter beschäftigt. Der Historiker Bernhard Lehmann schildert dies an der Mittelschule.

Im Nationalsozialismus mussten seit 1939 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 rund 8,4 Millionen zivile ausländische Zwangsarbeiter und 4,5 Millionen Kriegsgefangene Sklaven- und Zwangsarbeit in Konzentrations- und Arbeitslagern, anderen Haftstätten, in der Industrie und Landwirtschaft oder auch in der Verwaltung leisten. Hinzu kamen 1,7 Millionen KZ-Häftlinge, die von der SS an die Industriebetriebe "vermietet" wurden. Auch in Meitingen und seiner Umgebung waren Zwangsarbeiter im Einsatz. Darüber informierte Bernhard Lehmann, ehemaliger Geschichts- und Englischlehrer am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen, Schülerinnen und Schüler des Mittlere-Reife-Zuges bei einem Besuch, zu dem er auch zwei Zeitzeugen mitgebracht hatte.

Verschiedene Stolpersteine, die bereits in Meitingen von dem Künstler Gunter Demnig verlegt wurden, erinnern an dieses dunkle Kapitel. Bernhard Lehmann verstand es, die 9. und 10. Klassen des Mittlere-Reife-Zuges zu fesseln. Während seiner umfangreichen Ausführungen war es mucksmäuschenstill in der Mensa der Mittelschule Meitingen. Bei seiner Begrüßung meinte Rektor Peter Reithmeir, dass sich dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte nie mehr wiederholen dürfe, dass die Erinnerung daran aber wachgehalten werden müsse, dass darüber erzählt, berichtet und gesprochen werden muss.

Umfangreiches Engagement der Mittelschule Meitingen

Konrektor Andreas Tepper, der als Moderator die Veranstaltung leitete, berichtete, was die Mittelschule Meitingen zur Demokratieerziehung beiträgt. Mit ihren Lehrkräften fahren die Schüler in die KZ-Gedenkstätte nach Dachau, die Schülersprecher werden von allen Schülern in Urwahlen gewählt (nicht nur von den Klassensprechern) und auch das Logo der Mittelschule Meitingen ist Ausdruck einer christlich-demokratischen Wertegemeinschaft – mit Werten, die in allen Weltreligionen zu finden sind (Achtung vor dem Leben und der persönlichen Freiheit). Dieses Logo wurde vom langjährigen Rektor und Diakon Bernhard Berchtenbreiter entwickelt, ausgearbeitet und verwirklicht.

Rund 600 Zwangsarbeiter mussten während des Krieges in Meitingen und Umgebung schuften. Während der NS-Diktatur gab es Millionen von Zwangsarbeitern, die aus den besetzten Gebieten im Ausland ins Deutsche Reich deportiert wurden. Es waren oft noch Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine, aus Russland, aus Frankreich, aus Polen und aus Italien gegen ihren Willen nach Deutschland gebracht wurden. Bei Siemens-Plania (heute: SGL Carbon) waren Zwangsarbeiter, bei der Bahnmeisterei oder auch bei vielen Familien in der Landwirtschaft.

In Meitingen entstanden familiäre Beziehungen

Darüber konnten die Zeitzeugen Maria Bergmeir (ehemals Langenreichen) und Wolfgang Liepert erzählen. "Unser Vater gab den Arbeitern öfter eine Scheibe Brot." Gemeint waren die Zwangsarbeiter von Siemens-Plania, die gegenüber der Familie Liepert "hausen" mussten. Zu den ehemaligen "Häftlingen" bestanden lange familiäre Beziehungen – man besuchte sich gegenseitig und versuchte so, ein trauriges Kapitel Geschichte miteinander aufzuarbeiten. "Die finanzielle Entschädigung ist lächerlich, ein Spott und Hohn für die Betroffenen", so Bernhard Lehmann. Das Aufarbeiten und das Vermitteln eines Demokratieverständnisses sind dem Träger des Bundesverdienstkreuzes (2014) ein sehr großes Anliegen. Er sieht es als eine zentrale Aufgabe, jungen Menschen ein Gespür und ein Verständnis für Demokratie aufzuzeigen.

Verschiedene Stolpersteine und Stolperschwellen sollen auf Anregung Lehmanns an die Kriegsgefangenen und Zivilisten erinnern, die in Meitingen und Umgebung Zwangsarbeit leisteten. Die nächste Stolperschwelle wird im Bahnhofsbereich von Meitingen am Mittwoch, 22. März, durch den Künstler Gunter Demnig verlegt werden. Die Mittelschule Meitingen wird zu einer würdigen Gestaltung beitragen.