Meitinger Sportbotschafter und Leistungsträger ausgezeichnet

Im Bürgersaal ehrt Meitingen seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler. Die Silberne Ehrennadel geht an Klaus Rösner.

Seit vielen Jahren ehrt Meitingen im Rahmen eines feierlichen Abends erfolgreiche Repräsentanten und Sportler der Ortsvereine und Gruppen sowie Einzelsportler für ihre hervorragenden Erfolge. Nun wurden aus den sportlichen Bereichen Schützensport, Wasserwacht, Tennis, Tischtennis und Leichtathletik die Erfolgreichen des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Die drei Bürgermeister Michael Higl, Claudia Riemensperger und Rudolf Helfert verteilten die Urkunden. Unter den Gästen waren neben den Geehrten auch viele Familienmitglieder. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von einem achtköpfigen Bläserensemble aus Buben und Mädchen der SGL – Jugendkapelle unter der Leitung von Birgit Thanner.

Sportlerehrung Meitingen Gruppenbild: Im feierlichen Rahmen eines Festabends ehrte die Marktgemeinde Meitingen ihre erfolgreichen sportlichen Leistungsträger aus dem Jahr 2023. Foto: Peter Heider

Mit dem Zitat der Schwimmerin Antje Schulte in Peking im Jahre 2008 „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden – ich kann doch nichts dafür, dass die Weltspitze so weit weg ist", eröffnete Bürgermeister Michael Higl den Festakt. "Erfolg falle nicht vom Himmel, er muss hart erarbeitet werden“, betonte der Rathauschef in seiner Laudatio. "Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, an dem arbeitet und dafür trainiert, wird sich nach langer Ausdauer bestimmt der Erfolg einstellen. Besonders bei Mannschaften sieht man es, dass gemeinsam viel erreicht werden kann und Erfolge verbucht werden“, so Higl. Fast jeder Meitinger sei statistisch gesehen Mitglied in einem örtlichen Verein, engagiere sich nicht nur mit seinen Leistungen erfolgreich im öffentlichen Leben und der Gesellschaft, sondern präsentiert den Markt Meitingen mit Erfolgserlebnissen auf der ganzen Welt. Es sei aber auch wichtig, dass Vorbilder, Trainer und Funktionäre die Akteure und Akteurinnen auf ihrem Weg zum Erfolg begleiten, denn diese hätten letztendlich auch einen maßgeblichen Anteil am Erfolgserlebnis.

Diese Meitinger Sportlerinnen und Sportler wurden geehrt

Schützenverein Meitingen (Luftpistole): Kilian Luis Gaa . Luftgewehr: Herwig Töltsch, Ingeborg Spranger , Franz Keiß, Adolf Füssel , Anton Wenger .

1925 Abteilung Leichtathletik: , , , , , Lisa Fleps, , , , . (Stufe Bambini): , , Kristina Vrazic, , . Wasserwacht Meitingen (Stufe 1): Ludwig Leichtle , Katharina Bader , Amelie Stephan , Marlene jung, Rececka Mann, Tina Schwinger , Pia von Aprath. Wasserwacht Meitingen (Stufe II): Lina Almer , Jule Kaiser , Janina Michl , Antonia Englisch , Oliver Michl , Sofia Unger .

(U9): Nick-Noel Häusler , Leon Tansel , Emma Tansel , Malina Minu Reperger, Dejan Savic , Milan Savic , Jonas Frenzel , Sébatien Thill, Laura Hundert , Kevin Wiedemann , Theresa Eberle . Tennisclub Meitingen (U10): Tim Strobl , Samuel Strobl , Nick-Noel Häusler , Kevin Wiedemann , Diega Almeida, May Lucia Reperger, Eli Karassakalidis, Leon Tansel , Emma Tansel , Alain Lichtenberger , Franziska Sauler , Elisa Weber , Sophie Zeh-Chromik , Franziska Gastl , Liane Eckl , Sandra Kempf , Kim Bartosch , Julia Heel . Tennisclub Meitingen (Männer 50): Markus Straßer , Thomas Niggel, Hans Jörg Rußwurm, Stefan Czech , Manfred Schwarzenberger , Björn Baumgartner , Gunter John , Gerhard Gabriel , Konrad Angerer , Roland Bertele , Oliver Müller . Tennisclub Meitingen (Herren): Frederik Rußwurm, Habib Zouaghi , Daniel-Christian Karassakalidis, Nico Schwarzenberger , Daniel Bauer , Andreas Pastor , Felix Reichherzer, Jörg Bäuerle, Björn Baumgartner , Ray Frenzel .

(Abteilung Jungen 1): . , Kilian Wörrlein, , . (Abteilung Jungen 2): , , , , . (Abteilung Damen 2): , Sarah Härpfer, Sabrina Trieb, , , , Martina Trieb, . Mit der Ehrennadel in Silber der Marktgemeinde Meitingen und einem Präsent wurde Klaus Rösner von der Leichtathletikabteilung des TSV Meitingen (Bayerischer Meister im Speerwurf Senioren 45 Meter) ausgezeichnet.