Motorradfahrer nach Unfall an B2 bei Meitingen schwer verletzt

Ein Motorradfahrer verliert am Samstagnachmittag die Kontrolle über seine Maschine. An der Auffahrt auf die B2 bei Meitingen kommt es zum Unfall.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr die Kontrolle über seine Maschine. Offenbar wollte er von Meitingen-Nord aus auf die B2 in Richtung Augsburg auffahren. Weil er zu schnell war, soll er die Kontrolle verloren haben. Er stürzte in der Auffahrschleife. Der Fahrer wurde mit einer schweren Verletzung am Bein in die Uniklinik nach Augsburg gebracht, teilt die Polizei mit.

Ein Notarzt wurde mit dem Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Die Auffahrtsschleife war etwa eine Stunde komplett gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)