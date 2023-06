Meitingen

vor 47 Min.

So hat das Opfer die Hammerattacke am Bahnhof Meitingen erlebt

Noch am gleichen Tag hat der 34-Jährige trotz eines Hammerschlags auf den Kopf das Krankenhaus wieder verlassen. Seine größte Sorge war, dass er den Geburtstag seines Sohnes am nächsten Tag verpasst.

Plus Exklusiv erzählt der 34-Jährige hier, wie er den Überfall am Bahnhof in Meitingen erlebt hat. Sein großer Dank gilt vor allem den Ersthelfern, die er nun sucht.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Der Schlag mit dem Hammer traf ihn aus heiterem Himmel. "Ich kam gerade von meiner Nachtschicht und war in München in den Zug eingestiegen", sagt der 34-Jährige, der am Samstag vor einer Woche auf dem Bahnsteig in Meitingen von einem Unbekannten mit dem Hammer niedergeschlagen wurde. Ersthelfer konnten den Täter jedoch schnell überwältigen und versorgten den Verletzten. Nun will er sich bei seinen Rettern bedanken. Exklusiv erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung, wie er den Überfall erlebt hat.

Es ist kurz vor 5.30 Uhr als der 34-Jährige in München am Hauptbahnhof in den Regionalexpress RE 80 Richtung Würzburg einsteigt. Seine Nachtschicht ist gerade vorüber. "Er hatte eigentlich gar keinen Dienst und ist nur für mich eingesprungen, weil ich krank war", sagt sein Kollege und guter Freund, der der Inhaber eines kleinen Unternehmens für Schädlingsbekämpfung ist. Die ganze Nacht lang war der 34-Jährige im Einsatz und will jetzt schnellstmöglich heim. "Mein kleiner Sohn hatte am nächsten Tag Geburtstag", sagt er. In einem Abteil in Nähe der Toiletten findet er schließlich einen freien Platz und setzte sich. Dort sind in den Zügen des Bahnbetreibers Go-Ahead zwei Reihen gegenüber angeordnet. Auf die anderen Fahrgäste aber achtet der 34-Jährige kaum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen