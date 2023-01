Wegen Waffen für die Ukraine: Ur-Grüner protestiert gegen eigene Partei

Plus Wie und warum der Neusässer Hannes Grönninger Delegierte seine eigene Partei dazu brachte, das Wahlprogramm mit Füßen zu treten.

Es war alles gerichtet für eine harmonische Veranstaltung und drinnen im Saale lief es wie am Schnürchen. Nur draußen störte einer, der im Augsburger Land sozusagen zum Partei-Inventar gehört. Grünen-Urgestein Hannes Grönninger nützte die Bezirksdelegiertenkonferenz seiner Partei in Augsburg, bei der die Wahllisten für die Land- und Bezirkstag aufgestellt wurden, zu einem Protest gegen die Ukraine-Politik der Grünen. Grönninger ist mit den von der Regierungspartei befürworteten Waffenlieferungen nicht einverstanden.