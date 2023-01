Neusäß

Bald ist die neue offene Ganztagsschule in Neusäß fertig

Plus Der Neubau des Gebäudes für die offene Ganztagsschule (OGTS) an der Neusässer Eichenwaldschule ist fast fertig. Nach den Faschingsferien können die Kinder einziehen.

Das neue Gebäude für die Ganztagsschule an der Eichenwaldschule in Neusäß ist fast fertig. Wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wird der Neubau noch vor den Faschingsferien an den Träger St. Thomas Morus, das zum katholischen Kitazentrum St. Simpert des Bistums Augsburg gehört, übergeben. Nach den Ferien findet die Nachmittagsbetreuung dann in den neuen Räumen statt.

