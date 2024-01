Durz (CSU): 2024 wird ein herausforderndes Jahr

Bei seinem Neujahrsempfang in Neusäß empfing der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz 150 Gäste aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hat zum Neujahrsempfang in die Stadthalle in Neusäß geladen. Es kamen rund 150 Gäste aus dem Bundeswahlkreis Augsburg-Land zusammen, zu dem Orte im Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg gehören. Durz wies anlässlich des 300. Jubiläums des Weltendenkers Immanuel Kant in seiner Rede auf die globalen Herausforderungen für Frieden und Demokratie hin.

Der stellvertretende CSU-Landesgruppenvorsitzende verwies darauf, dass Politik immer wieder von Krisen getroffen werde, die nur schwer vorauszusehen seien. Bezugnehmend auf Kant forderte Durz eine vernunftgeleitete Politik der Bundesregierung. "2024 wird ein herausforderndes Jahr: Internationale Konflikte. Das Modell westlicher Demokratien steht zunehmend unter Druck und in 70 Ländern, also bei rund der Hälfte der Weltbevölkerung, stehen Wahlen an," so Durz. Der Abgeordnete kritisierte die Politik der Ampel, die seiner Ansicht nach weder vernünftig noch vertrauensvoll sei. Unter den Gästen waren der ehemalige Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald, der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich, die CSU-Landtagsabgeordneten Carolina Trautner, Peter Tomaschko, Leo Dietz und Manuel Knoll. Auch die Landräte Martin Sailer und Klaus Metzger waren gekommen. (AZ)