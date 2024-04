Neusäß/Gersthofen

11:13 Uhr

Nach zwei Unfallfluchten sucht die Polizei nach Zeugen

In Neusäß entstand an einem Auto ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, in Gersthofen an einem Wagen in Höhe von 500 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Frau hatte am Montag zwischen 12.15 und 14.45 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Schuh-/Bekleidungsgeschäftes an der Lohwaldstraße in Neusäß abgestellt. In diesem Zeitraum wurde ihr schwarzer Opel hinten links beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Unklar ist, wer den Unfall verursacht hat. In Gersthofen wird ein Auto mehrfach beschädigt In der Nacht zum Dienstag stand ein Auto in der Augsburger Straße in Gersthofen, auf Höhe der einstelligen Hausnummern. Jemand bog an dem Wagen gewaltsam die Scheibenwischer hoch, klappte die Außenspiegel ein und riss hinten rechts eine Blinkerabdeckung ab. Der Eigentümerin des Wagens entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht für beide Fälle unter der Nummer 0821/323-1810 nach Hinweisen. Außerdem wurde einem Mann in der Gersthofer Römerstraße ein Roller geklaut. Der tauchte 100 Meter weiter wieder auf. Die Polizei geht davon aus, dass der Dieb oder die Diebin erfolglos versucht hatte, den Roller kurzzuschließen. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. (corh)

Themen folgen