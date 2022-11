Neusäß

vor 36 Min.

Neusäß spart auch im Kleinen, um große Projekte zu sichern

In Neusäß werden auch in Zukunft weitere Plätze für die Betreuung von Kindern gebraucht.

Plus Für die Kinderbetreuung wird Neusäß in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen. Die Stadt spart daher auch im Kleinen.

Von Matthias Schalla

Sämtliche Rücklagen in Höhe von 32 Millionen Euro wird Neusäß im kommenden Jahr benötigen, um den Haushalt zu stemmen. Zwar sind noch einige Spargroschen in Millionenhöhe unter anderem bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu oder der Hessischen Landesbank angelegt, doch Kämmerer Ulrich Zillner will sich auf keinerlei Risiken einlassen und plant lieber vorsichtig. Dies hat Auswirkungen auch auf viele kleinere Projekte.

