Neusäß

vor 32 Min.

Schlagerstar Nino de Angelo macht sich einen schönen Abend in Neusäß

Plus Immer wieder kommt der Sänger gerne in die Stadt. Er mag die gute Küche im Da Salvatore, und seine Lieblingspasta soll nun einem sozialen Projekt helfen.

Von Ingrid Strohmayr

Da staunten die Gäste des italienischen Restaurants Da Salvatore nicht schlecht. Plötzlich stand am Donnerstagabend Schlagerstar Nino de Angelo ganz leger in Jeans, T-Shirt und weißer Mütze in der Tür. Zusammen mit Bernhard Hannemann, dem Stadtrat der freien Wähler aus Neusäß besuchte de Angelo das Lokal. Für Chefin Anna Candelieri und ihren Bruder Antonio ist der Sänger ein gern gesehener Gast, schließlich gibt es gemeinsame Verwandte in Kalabrien.

