So schön wird das Stadtfest 2023 in Neusäß

An zwei Wochenenden im Juli wird wieder richtig gefeiert rund um den Ägidiuspark. Vieles ist wieder so wie früher. Doch es gibt auch wichtige Veränderungen.

Es soll wieder ein Stadtfest werden, wie es früher immer schon war: An den Wochenenden 7. bis 9. und 13. bis 16. Juli wird in Neusäß groß gefeiert. Und doch steht schon fest, dass eine Sache anders sein wird: Die Festzone liegt in diesem Jahr nur im verkehrsberuhigten Teil der Remboldstraße, dafür zusätzlich rund um den gesamten Ägidius-Park. Erstmalig wird auch der Kirchenvorplatz als Teil der Festzone mit einbezogen. Zudem wird es nur eine große Bühne geben. Inzwischen steht auch fest, welche Bands dort auftreten werden.

Das Live-Programm auf der Open-Air-Bühne im Park präsentiert Künstler verschiedener Musikgenres, von Austropop über Vintage Rock´n´Roll und Italo-Schlager bis hin zu chilligen Reggae-Tönen. Dabei sind auch wieder ortsansässige Vereine wie die Stadtkapelle Neusäß, die Sing- und Musikschule, die Narrneusia, das Tanzsportzentrum und Twin Taekwondo, die sich auf der Bühne präsentieren, ebenso wie städtische Sportvereine, die in bekannter Weise Teile der Bewirtung auf dem Festgelände übernehmen.

Dazu gibt es eine kleine Oldtimer- und Schlepperausstellung

Zu den Bands, die verpflichtet werden konnten, gehört "Attics" aus dem Landkreis Günzburg, die der Besuch der Berufsfachschule für Musik in Krumbach zusammengebracht hat. Sie haben sich auf eine Mischung aus Coversongs und eigenen Stücken spezialisiert. "The Hep Cats" werden in die Zeit der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückführen und bei "The Magic of Queen" ist der Name Programm. Es geht um eine Hommage an die legendäre Rockband. Auch die inzwischen überregional bekannten Bands "John Garner" und "Austria 4+" werden unter anderem zu den großen Terminen auf den Bühnen gehören.

Baumklettern gehört auch 2023 wieder zu den Attraktionen beim Stadtfest in Neusäß. Foto: Marcus Merk

Neben musikalischen Highlights sorgt ein umfangreiches Rahmenprogramm von Baumklettern bis zum Workshop „Ukulele spielen“ für Unterhaltung. Spinnenfrau Nicola Elze sorgt mit atemberaubender Akrobatik an einem acht Meter hohen Spinnennetz für einen Nervenkitzel ganz besonderer Art. Eine kleine Oldtimer- und Schlepper-Schau mit Präsentation eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges rundet das Programm ab. Das Programm hat die Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger, jetzt im Kulturausschuss der Stadt Neusäß vorgestellt. Sie versicherte: Auch wenn es in diesem Jahr nur eine statt zwei Bühnen gibt, sollen die Vereine aus Neusäß nicht darunter leiden.

Stadtfest Neusäß 2023 1 / 4 Zurück Vorwärts Zeiten: Freitag, 7. und Samstag, 8. Juli: 17 bis 24 Uhr, Sonntag, 9. Juli: 17 bis 22 Uhr; Donnerstag, 13. Juli: 17 bis 23 Uhr, Freitag, 14. und Samstag, 15. Juli: 17 bis 24 Uhr, Sonntag, 16. Juli: 17 bis 22 Uhr. Der Eintritt und alle Konzerte sind kostenfrei.

Festzone: verkehrsberuhigter Teil der Remboldstraße und Ägidiuspark samt Kirchenvorplatz.

Bands: Austria 4+ mit den größten Hits des Austropops, deutscher Rock und Pop mit John Garner, Funk, Reggae und Soul auf Bayerisch mit Loamsiada, Magic of Queen, italienisches Lebensgefühl mit Salvatore und Rosario, zurück in die 50er mit The Hep Cats, die Hits der Beatles mit The Beatels.

Rahmenprogramm: Baumklettern, Akrobatik-Vorführungen, Kinderschminken, Summer-Sound-Party am Stereoton am 9. Juli, verschiedene Workshops und Mitmachkonzerte, Ausstellung der Fotofreunde Neusäß, Salam-Allerweltstreffen vom 7. bis 9. Juli mit Infos zur Flüchtlingshilfe sowie Trampolin- und Bungee-Anlage.

Erstmalig wird es auf dem Festgelände den „Tauschpavillon“ der Stadt Neusäß geben. Im Ägidiuspark können Kinder Spielzeug tauschen, spenden oder mitnehmen. Zudem öffnet ein Bücherschrank, aus dem Lektüre entnommen und aus dem eigenen Bestand eingestellt werden kann. Bei dem Schrank handelt es sich übrigens um einen alten Schaltschrank der LEW. „Wir probieren dieses Angebot jetzt aus und freuen uns, wenn dieser kostenlose Lektüreanstoß gut angenommen wird. Da könnte der Bücherschrank nach dem Fest in unserer Stadt auch einen festen Standort bekommen“, so Bürgermeister Richard Greiner. Zwei Ideen, die auch den Stadträten im Kulturausschuss besonders gut gefielen.

Die Besucher und Besucherinnen dürfen sich laut Veronika Wanninger auch auf eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten freuen – regionale Schmankerl, internationale Spezialitäten und erfrischende Getränke (neu ist hier der Bubble Tea) stehen zur Verköstigung bereit. Traditionell wird es auch wieder einige Kunsthandwerkerstände zu entdecken geben. Neben vielen bekannten und beliebten Ständen aus den Vorjahren dürfen sich Besucher über 19 neu gewonnene Fieranten freuen. "Da hat sich nach Corona doch einiges verändert. Das Gute ist aber, dass es viel Neues zu entdecken gibt", so Wanninger.