Die dreifache Weltmeisterin Tina Schüssler engagiert sich umfangreich sozial. Dafür erhält sie das Bundesverdienstkreuz.

"Was habe ich jetzt angestellt?" Das war die erste Reaktion von Tina Schüssler, als sie das Schreiben mit dem Absender "Bayerische Staatsregierung" aus dem Briefkasten holte. Doch der Inhalt löste uneingeschränkte Freude aus: Die ehemalige dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1 bekommt am Donnerstag, 12. Januar in Schloss Nymphenburg das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. "Sowohl Ministerpräsident Markus Söder als auch Innenminister Joachim Herrmann haben mich vorgeschlagen", kann sie es kaum fassen.

Tina Schüssler erhält das Bundesverdienstkreuz im Schloss Nymphenburg

"Sie bringen sich über das normale Maß hinaus für unser Land ein. Sowohl als international erfolgreiche Kickboxerin, die eine schwere Erkrankung gemeistert hat, als auch als Sängerin haben sie ein hohes Maß an Popularität erarbeitet. Mit dieser Bekanntheit werben Sie nun als Patin, Botschafterin und Initiatorin für verschieden wohltätige Initiativen", heißt es in der Begründung. In der Tat: die kleine Frau hat ein großes Herz, engagiert sich für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspende), das Deutsche Rote Kreuz und BRK, das Bayerische Kinderschmerzzentrum, die Bayerische Krebsgesellschaft, das Mutter-Kind-Zentrum der Uniklinik Augsburg, bei der Aktion "Stunde des Herzens" in Österreich oder im Palliativ-Care-Team Stuttgart. Für "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" ist sie Patin an mehreren Schulen. "Sie nutzen ihre große Reichweite, bringen Menschen zusammen, stemmen bedeutende Projekte und fördern den Zusammenhalt unterschiedlichster Gruppierungen", schreibt Innenminister Joachim Herrmann, der die Ehrung persönlich überreichen wird. Ob sie denn schon ein Kleid für den Empfang ausgewählt habe? "Waas? Ein Kleid?", klingt Tina Schüssler fast schon entrüstet. "Ein Kleid ziehe ich nur auf Bälle an."

Mit ihr gefreut hat sich auch ihr langjähriger Lebensgefährte, der Künstler Clemens Brocker. "Er wird mich zur Ehrung begleiten", verrät Tina Schüssler Details aus ihrem Privatleben: "Wir sind zwar kein Paar mehr, aber nach wie vor gute Freunde." Derzeit leben sie zusammen mit ihrem Sohn Kevin und den beiden Katzen noch unter einem Dach in Ottmarshausen. Seit Dezember läuft der Hausbau in Stadtbergen.

