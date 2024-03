Neusäß

06:15 Uhr

Weg frei für eine Wohnanlage in der Hindenburgstraße in Westheim

Wenig los in traumhafter Lage ist bislang auf dem Grundstück in der Hindenburgstraße 1 in Westheim. Ein Investor will das ändern. Doch der Planungs- und Umweltausschuss steht den Plänen skeptisch gegenüber.

Plus Pläne für eine Wohnanlage in Westheim haben den Planungsausschuss jahrelang beschäftigt. Fast wäre es zu einem Gerichtstermin gekommen.

Von Jana Tallevi

Das klingt seltsam: Nur widerwillig stimmt der Neusässer Planungs- und Umweltausschuss dem Bauvorhaben für ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in der Hindenburgstraße in Westheim zu. Und das, obwohl der Investor, ein Bauunternehmen aus Münsterhausen im benachbarten Landkreis Günzburg, bis auf Kleinigkeiten alle Vorgaben des Bebauungsplans einhält, den der Ausschuss gerade entwickelt. Woher kommt die Skepsis?

Das in Westheim idyllisch am Fuß des Kobel gelegene Baugrundstück hat eine Vorgeschichte. Zwischen Hindenburgstraße und der dahinter liegenden Dr.-Rost-Straße verändert sich der Charakter des Viertels stark von einer zentralen Straße in Westheim zum typischen, etwas abgeschirmten Villenviertel. Lange Zeit hatte der Planungsausschuss versucht, dort einen zwar abgestuften, aber doch einheitlichen Bebauungsplan aufzustellen.

