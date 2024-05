Neusäß

vor 17 Min.

Wie gefährlich ist die neu gestaltete Unterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße?

An der Unterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße ist der Gehweg auf die andere Straßenseite verlegt worden. Er ist nun breiter, aber nicht mehr speziell gesichert.

Plus Die Grünen wollten an dieser Stelle eine Fahrradstraße. Die Mehrheit im Neusässer Stadtrat war jedoch dagegen. Die jetzige Lösung am Schulzentrum finden die Grünen gefährlich.

Von Jana Tallevi

Die vor wenigen Wochen wieder eröffnete Bahnunterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße bleibt Thema bei den Grünen in Neusäß. Die Stadtratsfraktion hatte wiederholt und eindringlich, teilweise unterstützt von SPD und Freien Wählern, eine Änderung der gesamten Verkehrsanordnung dort gefordert und für eine Fahrradstraße geworben. Diese würde dem Radverkehr zwar einen Vorrang einräumen, verdrängen würde sie den motorisierten Verkehr jedoch nicht, so Grünen-Stadtrat Alexander Rahmeier. Jetzt kritisiert die Fraktion die Situation für Fußgänger an der Stelle. Sie habe sich nicht verbessert, so der Vorwurf.

"Die Fußgängersicherheit für die mehreren Hundert Schüler, die dort täglich zum Schulzentrum gehen, ist aus Sicht der Grünen mangelhaft", heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Sie fordert, die Situation zu verbessern und machen auch gleich eine Reihe von Vorschlägen: So könnten zwischen Fußweg und Fahrbahn Poller mit Ketten aufgestellt werden, die zumindest einen gewissen Schutz böten. Getestet werden könnte zudem eine Änderung der Vorfahrtsregelung mit Vorfahrt aus Richtung Remboldstraße, nicht wie derzeit aus Richtung Schulzentrum, damit Autofahrer mögliche Gefahrensituationen frühzeitiger erkennen können. Auch weitere Warnschilder oder Geschwindigkeitsmessungen könnten aus Sicht der Grünen helfen, ebenso wie ein beleuchteter Zebrastreifen.

