Nordendorf

06:00 Uhr

Dieser Verein aus Holzen hat immer mehr Mitglieder

Plus Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung ist stolz auf 1050 Mitglieder, ein zweites Auto und die starke Nachfrage nach seinem Fahrdienst.

Von Von Rosmarie Gumpp

Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz sprach ein Grußwort, dann wurde die Jahreshauptversammlung des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung vom Vorsitzenden Helmut Wech geleitet. In seinem Jahresrückblick informierte er beispielsweise über Spenden an den Verein des Frauenbundes Allmannshofen von 800 Euro, des Frauenbundes Westendorf von 300 Euro, aus dem Erlös bei einem Adventsfenster in Ehingen wurden 842 Euro bezahlt und das Stüble Kühlenthal war mit 500 Euro dabei. Aus Anlass ihres Geburtstages spendierte eine Einzelperson die stolze Summe von 3000 Euro an den Krankenpflegeverein.

Inzwischen hat der Verein aus Holzen ein zweites Auto

Im Jahr 2023 fanden 965 Fahrten des begleitenden Fahrdienstes statt. Dabei wurde eine Entfernung zurückgelegt, die etwa viermal der Strecke von Holzen nach New York entspricht. 29 ehrenamtliche Fahrer stehen für die Fahrten bereit. Der Verein schaffte sich ein zweites Auto an, ein Carport wurde neben der bestehenden Garage dafür aus Eigenmitteln finanziert. Nach einer europaweiten Ausschreibung konnte der Auftrag für zwei Caddys vergeben werden. Da die Umrüstung auf behindertengerechte Beförderung dauert, entschied sich der Krankenpflegeverein im Herbst vergangenen Jahres für den Kauf eines zweiten gebrauchten Autos.

