Eine Reise in das mittelalterliche Nordendorf

Plus Auf Einladung des Kulturkreises Nordendorf entführte Wolfgang Thomer sein Publikum in die Welt der Ausgrabungen.

Bei einem Vortrag des Kulturkreises Nordendorf wurde das Publikum im Bürgersaal in eine andere Welt entführt. Referent Wolfgang Thomer, Mitglied im Vorstand des Kulturkreises, berichtete von den Ausgrabungen bei Nordendorf. In seiner Präsentation blickte er zurück auf Funde bis aus dem Frühmittelalter. Zuvor hatte die Vorsitzende Ingrid Schöniger die vielen Anwesenden begrüßt.

Beim Bau der Bahnlinie von Augsburg nach Donauwörth stießen die Arbeiter im Jahr 1843 nordöstlich von Nordendorf auf menschliche Gebeine. Sie hatten ein großes Grabfeld aus dem Frühmittelalter entdeckt– sie entdeckten einen der wichtigsten und interessantesten nicht-römischen Funde bis dahin in Deutschland. Historiker rechneten das Grabfeld den Jahren 450 nach Christus bis 700 nach Christus zu, denn die Funde und der Gräberkult lassen sich diesen Jahren zuordnen. Bei den Grabungen 1833/44 fand man 366 Männer-, Frauen- und Kindergräber, darunter vier Grabstätten mit Pferden. Bei Nachgrabungen in den Jahren 1853/54 und 1903 wurden weitere 82 Gräber entdeckt.