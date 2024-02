Neusässer Schwimmteams knacken Vereinsrekorde und sammeln Medaillen

Sowohl die Jungs als auch die Mädchen der Schwimmteams Neusäß zeigten gute Ergebnisse bei ihren jüngsten Wettbewerben.

Bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen der Jungs in der Bezirksliga zeigte das Team aus Neusäß eine geschlossene Teamleistung: Neben neun Vereinsrekorden sicherten sie sich den ersten Platz in Schwaben.

Jannis Golczyk erwischte einen klasse Tag. Er konnte die bestehenden Vereinsrekorde über 100 Meter und 200 Meter Rücken sowie 200 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling verbessern. Somit hält er aktuell sechs Vereinsrekorden. Auch Felix Odau hob sich hervor und erbeutete zwei neue Vereinsrekorden über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil. Drei weitere Vereinsrekorde unterbot Sebastian Wienand über alle drei Bruststrecken.

Nico Brunner schrammte über 50 Meter und 100 Meter Freistil nur knapp an den bestehenden Vereinsrekorden vorbei, Till Golczyk zeigte sich stark verbessert und konnte über alle seine fünf Strecken neue Bestzeiten erschwimmen. Mit Tamas Oroszlamos half auch noch ein Mitglied der Masters mit – und dies mit Erfolg: Mit vier neuen Bestzeiten und einem kurzzeitigen neuen Vereinsrekord auf den 50 Meter Brust sammelte auch er fleißig Punkte. Trotz Verletzung konnte zudem Maximilian Wienand auf allen seinen vier Starts mindestens eine saisonale Bestzeit erschwimmen, über die 400 Meter Freistil sogar eine richtige Bestzeit.

Insgesamt holte das Schwimmteam Neusäß 13.306 Punkte, 1.300 mehr als das zweitplatzierte Team. Der Aufstieg wäre „verdient, da er die im Training erbrachten Leistungen widerspiegeln würde“, sagte Trainer Mirko Golczyk am Ende des Tages. Zwar ist erst Ende Februar klar, ob es für den Aufstieg gereicht hat, dies ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Mädchen aus Neusäß erschwimmen Medaillen in Ingolstadt

Die Mädchen des Schwimmteams Neusäß traten auf dem International Swimming Cup in Ingolstadt an. Auf Bayerns größtem Schwimmmeeting auf der 50-Meter-Bahn durften sich die Schwimmerinnen nicht nur mit ihren Konkurrentinnen aus Deutschland, sondern auch mit Teilnehmerinnen aus anderen Ländern messen. Dementsprechend groß war die Aufregung vor allem bei den Mädchen, die dieses Jahr zum ersten Mal auf den zehn Bahnen an den Start gingen.

Erfolgreichste Medaillensammlerin an diesem Wochenende war Elana Moreira dos Santos, die bei ihren acht Starts drei Silber- und fünf Goldmedaillen aus dem Wasser fischen konnte. Damit belegte sie den dritten Platz in der Gesamtwertung der meisten Medaillensammler der gesamten Veranstaltung. Zudem konnte sie vier neue Bestzeiten erschwimmen. Auch Tamara Eicher durfte am Ende des Wochenendes zweimal aufs Podest steigen, über 50 und 100 Meter Freistil holte sie jeweils zwei starke zweite Plätze und unterbot fünf ihrer bisherigen Bestzeiten.

Für Luisa Peter und Theresa Wienand war es ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende. Beide konnten bei jedem ihrer Wettkämpfe nur Bestzeiten sammeln. Luisa Peter konnte ihre Meldezeit über 200 Meter Brust um ganze 21 Sekunden unterbieten, Theresa Wienand unterbot ihre bisherigen Bestzeiten über 100 Meter Freistil und 200 Meter Rücken klar um jeweils elf beziehungsweise sieben Sekunden. Florentine Eicher und Elisa Odau lieferten souveräne und konstant gute Leistungen ab, beide konnten mehrmals ihre persönlichen Bestzeiten unterbieten. Laura Spicker, Franziska Schiegg und Lena Wolf hatten ebenfalls tolle Ergebnisse zu verzeichnen. Laura Spicker konnte sich über 100 Meter Freistil um ganze neun Sekunden verbessern.

Insgesamt war es für alle Mädchen vom Schwimmteam Neusäß eine großartige Erfahrung und eine gute Standortbestimmung für die kommenden Wettkämpfe auf der Langbahn. Auch Trainer Mirko Golczyk sprach von einem sehr zufriedenstellenden Wettkampf mit starken Zeiten. (sb)