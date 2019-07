vor 41 Min.

Auerbach läuft hinterher

Angesichts der materiell und personell bestens ausgestatteten Konkurrenz bei der deutschen Meisterschaft kann die Delegation der SpVgg nur staunen und träumen

Von Johann Kohler

„Was wäre bei uns alles möglich, wenn wir nur einen kleinen Bruchteil vom Etat der großen Leichtathletikvereine hätten“, fragten sich Auerbachs Abteilungsleiter Johann Kohler und Trainer Lothar Schmitt am Wochenende bei den deutschen Jugend-Leichtathtletikmeisterschaften in Ulm. Beim Gang über den Parkplatz zum Donaustadion bestaunten sie die in Reih und Glied geparkten und zum größten Teil nagelneuen Neunsitzer-Mannschaftsbusse der Leichtathletikhochburgen aus dem Westen, Norden und Osten der Republik. Große Aufschriften der Vereine auf den Fahrzeugen und beim gesponserten Fahrzeug von Johanna Siebler, ihres Zeichens U20 deutsche und Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, ein großes Konterfei von der Sportlerin.

Als Kohler und Schmitt mit ihren Athletinnen Sophia Müller, Angela Stockert und Emily Schuster das Stadion erreichten, war am Rande des Aufwärmplatzes ein Dorf mit Zelten von den Großvereinen aufgebaut, in denen Physiotherapeuten und ein Betreuerstab ihre Athleten behandelten und auf den Start vorbereiteten. Demütig nahm die Auerbacher Delegation auf der Stadiontribüne Platz und träumte von Sponsoren, die vielleicht einmal helfen, auch in Schwaben beziehungsweise bei der SpVgg Auerbach/Streitheim, eine solche Leichtathletik-Hochburg entstehen zu lassen.

Doch aus den Träumen riss die Auerbacher Delegation die Lautsprecherdurchsage, als neben den großen Namen wie Bayer Leverkusen, LOC Berlin oder TV Wattenscheid auch die SpVgg Auerbach/Streitheim genannt wurde. Emily Schuster wurde zum ersten von vier Vorläufen über 100 Meter Hürden aufgerufen. Schuster hatte mit einer Erkältung zu kämpfen, verkaufte sich mit der gelaufenen Zeit von 15,29 Sekunden im Feld der Spezialistinnen sehr gut, dies trifft auch auf die 200 Meter Zeit von 25,50 Sekunden voll zu. „Sollte ich diese beiden Zeiten auch am 17. und 18. August bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften, die ebenfalls im Donaustadion ausgetragen werden, bringen, werde ich im Siebenkampf um die Medaillen mitkämpfen“, so Schuster.

Glück hatte die frischgebackene bayerische Meisterin Sophia Müller im 400 Meter Halbfinale. Von den drei Läufen mit je acht Läuferinnen qualifizierten sich die beiden Ersten je Lauf und zusätzlich die folgenden zwei Zweitschnellsten aller Läufe für das Finale am Sonntag. Müller startete im zweiten Lauf und da fing es an zu regnen, die Bahn war aber noch weitgehend trocken und so lief sie 56,69 Sekunden als Dritte ins Ziel. Doch die Zeit reichte, da im dritten Lauf bereits das Unwetter einsetzte und keine Läuferin Müller mehr erreichte. Anschließend wurde die Veranstaltung wegen der Unwetterwarnung eineinhalb Stunden unterbrochen.

Auch am Sonntag zu Veranstaltungsbeginn gab es ein Unwetter und statt der Athleten war die Feuerwehr im Einsatz. So verschoben sich die folgenden Starts um über eine Stunde nach hinten. Sophia Müller ließ sich davon nicht beeindrucken und lief im 400 Meter Finale der acht besten Deutschen in 56,59 Sekunden auf den ausgezeichneten fünften Rang und durfte mit auf die Siegertreppe zum Urkundenempfang.

Eine Urkunde verpasste dagegen Angela Schuster denkbar knapp. Trotz neuer persönlicher Bestleistung von 13,32 Meter im Kugelstoßen, reichte es nur zum neunten Rang im Feld der 18 qualifizierten Athletinnen. Gerne hätte Stockert bei den Mehrkampfmeisterschaften in drei Wochen ihre deutsche Einzel-Vizemeisterschaft im Siebenkampf wiederholt, doch eine im vorigen Jahr erlittene Verletzung ließ nur ein beschränktes Training in diesem Jahr zu.

Nächster Star beim Abendsportfest am 7. August

Dagegen wollen Sophia Müller, Emily Schuster und Angela Stockert beim Abendsportfest der SpVgg Auerbach/Streitheim am Mittwoch, 7. August, sich dem heimischen Publikum im Rothtalstadion beim Wettkampf präsentieren.

Themen Folgen