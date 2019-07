vor 53 Min.

Auf dem Boden der Tatsachen

Drei Schuss, drei Treffer. Schon nach einer Viertelstunde lag der TSV Gersthofen beim FC Affing mit 0:3 zurück. Tobias Wiesmüller kann es nicht fassen. Am Ende setzten sich die Gastgeber in Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord mit 4:3 durch.

Weil der TSV Gersthofen die erste Viertelstunde verpennt gibt es für den Favoriten im Eröffnungsspiel eine Auftaktniederlage

Von Oliver Reiser

Ferienbeginn, Massenstau, alle wollten Richtung Meer und der Hitze entfliehen. Nur die 550 Zuschauer nicht, die gestern Abend das Eröffnungsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem FC Affing und dem TSV Gersthofen verfolgten. Sie sahen ein flottes und torreiches Match, das der FC Affing gegen die von vielen als Topfavoriten genannten Lechstädter aufgrund einer traumwandlerischen ersten Viertelstunde mit 4:3 gewann.

Der TSV Gersthofen schien sich noch im Hitzestau zu befínden, denn in den ersten 15 Minuten sahen die Schwarz-Gelben nur die Haken ihrer Gegenspieler, denen so ziemlich alles gelang. Erster Angriff: Traumpass von Abdu Al-Jajeh auf Mathias Steger und der Ex-Neusässer traf via Innenpfosten zum 1:0 (7.). Zweimal hatte die schläfrige TSV-Abwehr vorher nicht nachhaltig geklärt. Auch beim zweiten Affinger Angriff sah die Gersthofer Abwehr alt aus: Christoph Wagemann ließ sich von Max Schacherl düpieren – 2:0 (9.). Und damit nicht genug. Nachdem Maximilian Merwald nicht angegriffen wurde, traf er in der 14. Minute mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend zum 3:0 in den Winkel. Dabei wollte Gersthofens Spielertrainer Florian Fischer einen Fehlstart wie im vergangenen Jahr tunlichst vermeiden.

Erst nach einer halben Stunde hatte Affings Torhüter Noah Scherer den ersten Ballkontakt. Er spielte das Leder per Fehlpass fahrlässig Aykut Atay in die Füße, machte jedoch mit einer spektakulären Fußabwehr gegen Manuel Lippe alles wieder gut (32.). In der 39. Minute verhinderte er gegen den selben Spieler mit dem Kopf den Anschlusstreffer. Für den musste dann eine Standardsituation herhalten. Enes Ciritci köpfte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die immer stärker werdenden Gersthofer einen Eckball von Oktay Yavuz zum 3:1 ins Netz.

Als Okan Yavuz nur fünf Minuten nach dem Wechsel mit einem abgefälschten Distanzschuss auf 3:2 verkürzte schien sich das Blatt zu wenden. Doch nur sechs Minuten später kam Glücksgöttin Fortuna der Heimelf zu Hilfe. Ein missglückter Schuss von Maximilian Lipp wäre wohl irgendwo im Nirvana gelandet, wenn nicht Nico Kindermann seinen Fuß dazwischen gehalten hätte. Langer Rede kurzer Sinn: Der Ball lag zum 4:2 im Netz. Die Vorentscheidung war gefallen.

Der TSV Gersthofen versuchte zwar nochmals alle, doch den Angriffen und Abschlüssen fehlte Präzision und Effektivität. So wurde Manuel Lippe nach einem Solo über das halbe Feld von Maximilian Leicht gestoppt und wenig später zielte er am Kasten vorbei. Nachdem Schiedsrichter Patrick Krettek den Gästen nach einem Foul von Merwald an Nico Baumeister einen Elfmeter versagte, fiel der 4:3-Anschlusstreffer durch Florian Fischer viel zu spät (90.+1). Nachdem Affing auch weitere vier nachspielminuten schadlos überstandenhatte, war der Gersthofer Fehlstart perfekt. Der Favorit ist zunächst erst einmal auf dem Boden der Tatsachen zurück.

FC Affing: Scherer – Tremmel, von Peinen, Leicht, Lipp – Meerwald – Al-Jajeh (74. Steinherr), Reiter (85. Dörr), Kindermann, Steger – Schacherl (77. Jusufovic).

TSV Gersthofen: Gordy – Ciritci, Fischer, Wagemann, Wiesmüller (70. Baumeister) – Oktay Yavuz, Okan Yavuz – Lippe, Neziri (59. Anzano), Göttler – Atay (65. Secgin).

Tore: 1:0 Steger (7.), 2:0 Schacherl (9.), 3:0 Merwald (14.), 3:1 Ciritci (45.+3), 3:2 Okan Yavuz (50.), 4:2 Kindermann (56.), 4:3 Fischer (90.+1). – Schiedsrichter: Patrick Krettek (SC Ried). – Zusch.: 550.

