Bei der Premiere nochmals zugelegt

Der Adelzhausener Benjamin Dillitz (Startnummer 881) gewann den ersten Wittelsbacher Straßenlauf in 32:38 Minuten. Zweiter und schwäbischer Meister wurde Harald Gerbing (LG Reischenau-Zusamtal; Startnummer 871) in 34:32 Minuten. Die schnellste Frau war Julia Galuschka (ganz rechts mit der Nummer 69). <b>Fotos: Horst Kramer</b>

Persönliche Bestzeiten fallen beim erstmals ausgetragenen Wittelsbacher Straßenlauf in Aichach gleich reihenweise. 2019 soll es ein weiteres Schmankerl geben.

Von Horst Kramer

Wetter, Strecke, Zeiten. Alles passte bei der Premiere des ersten Wittelsbacher Straßenlaufs. So lief Josef Lechner, der Chef des LC Aichach, bei den Aktiven offene Türen ein, als er per Lautsprecher verkündete: „Auf diesem Kurs wollen wir im kommenden Jahr die bayerischen Zehn-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften ausrichten, voraussichtlich im Mai.“

Klar, dass der Tagesschnellste Benjamin Dillitz (Stadtwerke München) diese Botschaft hoch erfreut vernahm. Nicht zuletzt, weil er auf dem Rundkurs so schnell war wie noch nie: Er siegte in 32:48 Minuten. Eine Minute schneller als im Vorjahr beim München-Marathon-Zehner. „Toll“, freute sich der 24-jährige Adelzhausener. „So kann es weitergehen.“ Auch die mit 38:37 Minuten schnellste Frau des Tages, Julia Galuschka (Regensburg), spitzte bei Lechners Aussage die Ohren. Die frühere deutsche Marathon-Vizemeisterin hatte in Aichach ihre ersten vorsichtigen Wettkampfschritte nach langer Pause versucht.

Die frisch gekürte schwäbische Meisterin, Susanne Hafner (TGV Augsburg), lobte den Rundkurs in höchsten Tönen: „Ich liebe abwechslungsreiche Strecken wie diese hier.“ Zumal sie mit 38:45 Minuten eine Saisonbestzeit aufstellte. Ihr Meisterkollege Harald Gerbing (Reischenau-Zusamtal) urteilte: „Ein schneller Kurs, der Spaß macht!“ Vizemeister wurde Florian Kerber (TGV Augsburg, 35:02), ganz knapp vor Georg Steinherr (LC Aichach, 35:10), der die schnellste Zehnerzeit seiner bisherigen Saison erzielte. Überhaupt war „Bestzeit“ das Wort des Tages. Zum Beispiel bei Kathrin Wörle (LC Aichach). Sie war als Vierte der Meisterschaftswertung (Sechste gesamt) nach 43:52 Minuten eingetroffen, rund eine Minute schneller als vor 14 Tagen in Karlsfeld.

Vereinskamerad Michael Harlacher war einer der wenigen, der am Sonntag nicht mit einem breiten Lächeln im Zielraum stand. Der Blondschopf war nach 5,5 Kilometern ausgestiegen. „Mein Wadenmuskel machte zu, ich spürte ein Ziehen.“ Der Matador will in zwei Wochen beim München-Marathon starten, in dessen Rahmen heuer auch die bayerischen Champions gekürt werden: „Ich will kein Risiko eingehen, um meine Chancen nicht zu gefährden.“ Ebenfalls unzufrieden war der Dasinger Hubert Beck mit seiner Zeit von 36:08 Minuten und dem siebten Gesamtplatz. Klagen wollte er nicht: „Ich trainiere eigentlich nur Mittelstrecke. Deshalb ging mir nach der Hälfte die Luft aus.“ Die Teamwertungen bei den Schwaben-Titelkämpfen entschieden zwei LCA-Trios für sich. Bei den Männern holten Steinherr, Andreas Kigele und Alexander Wehle Mannschafts-Gold. Bei den Frauen waren Wörle, Verena Bayr und Anna-Maria Müller die Siegerinnen.

Ebenfalls flott unterwegs waren die Hobbyläufer, die sich über fünf Kilometer maßen. Karina Fitz-Helbig (LC Aichach) war in 23:08 Minuten so schnell wie noch nie, 70 Sekunden dahinter kam ihre Teamkameradin Cornelia Kehrausch als Zweite an. Platz drei ging an die Sainbacherin Sabine Seitz in 24:56 Minuten. Am schnellsten durcheilten die zwei Runden Jochen und Jakob Schmaus (beide LC Aichach). Wobei Sohn Jakob klar im Vorteil war mit 19:15 Minuten. Der Senior nahm es nach 19:43 Minuten gelassen: „Dass war vorher klar, dass ich hinterherlaufen muss.“

Beim Nachwuchsrennen über 1000 Meter war Elias Wehle (LC Aichach) bei den Buben in 3:07 Minuten vorne. Das schnellste Mädchen war Charlotte Härtl (LC Aichach) in 3:44 Minuten.

