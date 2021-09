Horgau macht einen großen Sprung

Plus Der Aufsteiger feiert im Derby gegen den TSV Wertingen einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, der streckenweise ins Wackeln kommt

Mit einem 4:2-Sieg gegen den TSV Wertingen fuhr der FC Horgau im Derby drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nord ein.