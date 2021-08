Nach 78 Minuten war Schluss

Donner, Blitz und Regen sorgen für Abbruch des Duells zwischen dem FC Affing und dem SC Altenmünster

Die 40 Minuten Wartezeit nach einer Spielunterbrechung wegen Donner, Blitz und Starkregen waren letztlich umsonst. Wenige Augenblicke später, als die Mannschaften des FC Affing und des SC Altenmünster gerade wieder den Platz betraten, blitzte es erneut am dunklen Affinger Himmel, sodass sich Schiedsrichterin Daniela Göttlinger schließlich gezwungen sah, die Partie in der Fußball-Bezirksliga Nord beim Stande von 0:0 abzubrechen.

Unwetter ließ Schiedsrichterin keine andere Wahl

78 Minuten war auf der Affinger Sportanlage gespielt, als ein immer stärker werdendes Unwetter der Unparteiischen gar keine andere Wahl ließ, beide Mannschaften in die Kabinen zu schicken. In der Hoffnung, dass sich die dunklen Wolken mit all ihren Begleiterscheinungen bald verziehen würden, harrten die knapp 200 Zuschauer unter dem Vordach des Sportheims und im Inneren des Gebäudes aus, um vielleicht doch noch eine Fortsetzung der bis dato spannenden Partie erleben zu können. Doch der Wettergott meinte es nicht gut mit den Fans. „Der Abbruch war die einzig vernünftige Entscheidung“, zeigte Altenmünsters Abteilungsleiter Oliver Osterhoff ebenso wie die Affinger Verantwortlichen Verständnis für den vorzeitigen Abpfiff. Die Partie muss nun zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Ein Termin stand gestern Abend freilich noch nicht fest.

Als der Ball bei hohen Temperaturen noch rollte, konnte der Gast aus dem Zusamtal den mit zwei Siegen in die Saison gestarteten Hausherren durchaus Paroli bieten. Allerdings wirkte das Spiel auf beiden Seiten in einigen Phasen sehr zerfahren. Man merkte einigen Spielern auf beiden Seiten bei der großen Hitze konditionelle Defizite an. Zu einer richtig guten Torchance kam der SC Altenmünster trotz leichter Feldüberlegenheit nicht. Affing hingegen scheiterte dreimal aussichtsreich am SCA-Torhüter Alexander Schmid, der die Bälle von Danny Dörr (15.), Sascha Mayer (19.) und Maximilian Schacherl (47.) mit Bravour parierte. (her)

FC Affing: Köpper, Felder, Tremmel, Thiel, Neumair, Schacherl, Buchner (61. Kindermann), Steinherr, Meyer, Dörr (61. Reiter), Jorsch (61. Buckow).

SC Altenmünster: Schmid, Arab, S. Kaifer, Kienle, Kadura (56. Kalkbrenner), Ferme, Saule, Brekalo (70. Haselmeier)

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichterin: Daniela Göttlinger (SV Adelsried ) - Zuschauer: 200