22.04.2019

Cosmos bejubelt einen Sechserpack

In Memmingen und gegen den Tabellendritten VfR Neuburg gelingen mit Energieleistungen späte Erfolgserlebnisse

Von Oliver Reiser

„Wir müssen über Ostern ein paar Eier legen“, hatte Marco Löring im Vorfeld gesagt. Nach zwei Niederlagen in Folge war die Luft im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Südwest zuletzt ziemlich dünn geworden für den SV Cosmos Aystetten. Seine Mannschaft schien sich diese Osterbotschaft zu Herzen genommen zu haben. Dem 3:1-Erfolg beim FC Memmingen II vom Karsamstag (siehe nebenstehenden Bericht) ließen die Cosmonauten am gestrigen Ostermontag im Nachholspiel gegen den VfR Neuburg einen 2:1-Sieg folgen.

Man merkte der Mannschaft, die bis auf Torhüter Valentin Coca, der nach überstandener Viruserkrankung für Alexander Bernhardt zwischen die Pfosten zurückkehrte, in unveränderter Aufstellung spielte, dass durch den Sieg in Memmingen viel Druck von ihr abgefallen war. „Das ist unser bestes Spiel seit langem“, konstatierte Trainer Marco Löring schon zur Pause, „nur bei einer Standardsituation haben wir wieder mal gepennt.“ Exakt in der 23. Minute, als man Sebastian Stegmeir nach einer Ecke am langen Pfosten unbeaufsichtigt ließ und der zum 0:1 einköpfen konnte. Im direkten Gegenzug scheiterten Florian Linder und Thomas Hanselka hintereinander an VfR-Schlussmann Dominik Jozinovic.

Hatte die Aystetter Abwehr im ersten Durchgang noch Schwerstarbeit zu leisten, kam nach dem Wechsel die Offensivabteilung in Schwung. Max Drechsler prüfte den Torhüter mit einem Freistoß (47.) und drei Minuten später scheiterten Robert Markovic-Mandic und Florian Linder am Gästekeeper. Doch auch Innenverteidiger Xhevalin Berisha hatte sich mit nach vorne geschlichen und stocherte den Abpraller im dritten Versuch zum 1:1 ins Netz (50.). Noch jubelnd stockte den Cosmos-Anhängern unmittelbar darauf der Atem, als Marco Friedl nach einem Abwehrfehler allein auf Coca zusteuerte, jedoch am Kasten vorbei schoss.

Mit diesem Unentschieden wollten sich beide Teams nicht zufrieden geben. Neuburg hegte noch Chancen auf Tabellenplatz zwei, Aystetten will nicht in die Relegation. So entwickelte sich ein immer flotteres Spiel mit einem offenen Schlagabtausch. Maximilian Heckel verhinderte mit einer Rettungstat auf der Linie die Neuburger Führung, Torhüter Jozinovic gegen den eingewechselten Stefan Schnurrer, der völlig frei vor ihm stand, das Aystetter 2:1 (72.). Auf der anderen Seite musste Coca gegen Rainer Meisinger und Niklas Golling Kopf und Kragen riskieren (80.). Thomas Hanselka verfehlte zweimal per Kopf das Ziel (84. und 85.). Drei Minuten vor Schluss war es dann soweit. „Kobra“ Robert Markovic-Mandic ahnte, dass die Flanke von Dejan Mijailovic den Weg zu ihm finden würde und war mit einem Flugkopfball zum verdienten 2:1-Siegtreffer erfolgreich.

SV Cosmos Aystetten: Coca – Isufi, Sakrak, Berisha, Heckel – Mijailovic – Linder (65. Schnurrer), Drechsler, Szilagyi – Markovic-Mandic, Hanselka (90. Zeller).

VfR Neuburg: Jozinovic – Stegmeir, Denz, Bader – Schröder (74. Golling) , Klink (87. Osmani), Riedelsheimer, Uhle – Meisinger, Habermeyer – Friedl.

Tore: 0:1 Stegmeir (23.), 1:1 Berisha (50.), 2:1 Markovic-Mandic (87.). – Schiedsrichter: Krug (Estenfeld). – Zuschauer: 182.

