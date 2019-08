vor 26 Min.

Das letzte Hemd geben

Will man im Kellerduell gegen den BC Adelzhausen bestehen, müssen Christian Abraham und seine Kameraden vom SC Altenmünster ihr letzte shemd geben.

Kellerduell gegen den BC Adelzhausen ist für den SC Altenmünster von größter Bedeutung

Der SC Altenmünster ist nach der jüngsten 1:2-Niederlage beim TSV Nördlingen in einer Tabellenregion der Fußball-Bezirksliga Nord gelandet, in der Spielertrainer Peter Ferme mit seiner Truppe eigentlich gar nicht hingehören möchte. Als Zwölfter stehen die Zusamtaler gerade einen Punkt vor dem Abstiegsrelegationsplatz, welchen der heutige Gegner BC Adelzhausen mit sechs Zählern inne hat. Kein Wunder, dass die Partie am Hennhofer Weg (Anstoß ist um 15.30 Uhr) im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf für beide Teams von enormer Bedeutung ist.

Die taktische Ausrichtung hat nicht mehr gestimmt

Dies weiß auch SCA-Coach Peter Ferme, der nach der Niederlage in Nördlingen ziemlich angefressen war. Denn nach der 1:0-Führung vermisste er in der Schlussphase die mannschaftliche Geschlossenheit. „Die einen wollten weiter angreifen, die anderen nur noch den Vorsprung verteidigen“, beklagt er, dass die taktische Ausrichtung einfach nicht mehr gestimmt hat und deshalb die Partie in den letzten fünf Minuten verloren wurde. Deshalb sei es gegen Adelzhausen wichtig, dass man mit der gleichen Einstellung und Ausrichtung auftritt wie im letzten Heimspiel gegen den FC Mertingen, das mit 2:0 gewonnen wurde.

Gegen jenen FC Mertingen setzte es für den heutigen Gegner der Altenmünsterer am vergangenen Sonntag eine bittere 1:2-Niederlage. Obendrein verloren die Gäste bereits in der sechsten Minute ihren Torjäger Dominik Müller per Platzverweis. Der Top-Torjäger des BCA, der bisher sieben der elf Saisontreffer seines Teams erzielt hat, wurde für zwei Spiele gesperrt. Die Verantwortlichen im Umfeld des SC Altenmünster warnen davor, zu glauben, dass dadurch die Aufgabe leichter wird. Dem aus Unterthürheim stammenden Gästetrainer Johannes Putz wäre es natürlich lieber, könnte er im Kellerderby auf seinen Angreifer Nummer eins zurückgreifen. Doch auch so möchte er die Hausherren überraschen und mit etwas Zählbaren nach Hause fahren.

Beim SCA kehren der zuletzt gesperrte Dominik Osterhoff, Kapitän Sebastian Kaifer und Simon Seiter ins Team zurück, dafür haben sich in dieser Woche Nico Schuster und Mario Kalkbrenner in den Urlaub verabschiedet. (her)

