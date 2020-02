vor 31 Min.

Debakel gegen das Kellerkind

SG 1871 Gersthofen lässt beim Tabellenvorletzten SC Ichenhausen jeglichen Kampfgeist vermissen und kommt mit 25:34 unter die Räder

Nach einer desolaten Mannschaftsleistung verlor die SG 1871 Gersthofen beim Kellerkind SC Ichenhausen, von dem man sich mit diesem Spiel im Abstiegskampf schon fast uneinholbar distanzieren hätte können. Doch die komplette Mannschaft ließ von Beginn an jeglichen Kampfgeist vermissen, so- dass man nach einem 25:34-Debakel vollkommen verdient mit bedröppelten Gesichtern die Heimreise antreten musste.

In den ersten fünf Minuten war die SG noch die bessere Mannschaft, ließ im Angriff aber bereits zu viele Bälle liegen, wodurch man die Anfangsphase „nur“ ausgeglichen bestritt. Je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen die Gastgeber in das Spiel und fanden nun mit fast jedem Angriff einen Mitspieler, der frei abschließen konnte. Im Gegenzug rieb man sich in der Offensive mit viel Kleingruppenspiel auf und musste die Gastgeber davonziehen lassen. Auch eine Auszeit von Trainer Urban brachte nur unwesentliche Verbesserungen ins Spiel der SG. Das Halbzeitergebnis von 16:13 spiegelte die Kräfteverhältnisse nicht so deutlich wieder, wie sie in dieser ersten Halbzeit waren.

Mit Beginn der zweiten 30 Minuten kam zunächst kurz Hoffnung auf, da jetzt die Abwehr besser stand und man über ein schnelles Spiel zu einfachen Toren kam. Anschließend verlor die SG jedoch erneut komplett den Faden und leistete sich in Angriff, Abwehr und Torhüterspiel zu viele elementare Fehler. Spätestens als nach einer Auszeit ein Strafwurf vergeben wurde und man im Gegenzug sogleich das 23:16 hinnehmen musste, wurde allen klar, dass das heute nichts mehr wird.

Frustriert vom Spiel ließ die SG nun endgültig die Köpfe hängen und man konnte den Gastgebern bis zur 50. Minute nichts mehr entgegensetzen. Beim Stand von 29:18 ging nochmals ein kleiner Ruck durch die SGler, als man sich darauf besann, zumindest den direkten Vergleich nicht kampflos zu verschenken. In der Folge konnte man noch bis auf sieben Tore aufholen, was für das Minimalziel gereicht hätte, aber wie schon so häufig in dieser Partie verlor man auch hier wieder zu schnell den Faden und musste sich am Ende deutlich mit 34:25 geschlagen geben.

Nächstes Spiel findet wieder in Gersthofen statt

Das nächste Spiel der SG 1871 Gersthofen findet schon nächsten Samstag gegen den Kissinger SC statt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Halle des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen. Das Hinspiel endete 23:26 für die SG 1871 und man kann erwarten, dass sich der aktuell drittplatzierte Gast für die Hinspielniederlage revanchieren möchte. (AL)

SG 1871 Gersthofen: Wittgen, Müller (beide Tor), Kranz M., Koppe B. (1), Erhard (5), Pauler (3), Walter (5), Scherer (1), Tomov (6), Feistle (4), Öschay.

