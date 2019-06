vor 23 Min.

Direkt oder mit der zweiten Chance?

Wie der Auf- und Abstieg in der bevorstehenden Saison in den unteren Fußballklassen geregelt ist

Bevor die neue Fußball-Spielzeit beginnt, muss klar sein, wie der Auf- und Abstieg funktioniert. Die Regeln sind ähnlich wie in der vergangenen Saison:

Es gibt einen Direktaufsteiger und drei direkte Absteiger. In die Relegation um einen Platz in der Landesliga kommt der Zweite, um den Abstieg geht es für die beiden 14. in den Bezirksligen Süd und Nord.

Der Meister steigt in die Bezirksliga auf. Der Zweitplatzierte kann über die Relegation den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Die Teams auf den Plätzen 13 und 14 steigen direkt ab; der Tabellen-zwölfte geht in die Abstiegsrelegation.

Die Kreisklassen Neuburg, Augsburg Mitte und Augsburg Nordwest spielen mit je 13 Mannschaften, die Kreisklassen Aichach und Augsburg Süd mit je 14 Mannschaften. Die Meister der Kreisklassen steigen in die Kreisligen Augsburg und Ost auf. Die Tabellenzweiten der Kreisklassen spielen mit den Vereinen auf den Plätzen zwölf der Kreisliga Augsburg und der Kreisliga Ost in Relegationsspielen um einen Platz in der Kreisliga.

In der Relegation der Kreisklassen werden so viele freie Plätze ausgespielt, bis die Normzahl von 28 Vereinen erreicht ist, mindestens jedoch ein Platz. Aus allen Kreisklassen steigen die Tabellenletzten in die A-Klasse ab. Die Tabellenvorletzten spielen Relegationsspiele mit den Tabellenzweiten aus den A-Klassen.

Die A-Klassen Augsburg Ost und Neuburg spielen in der Spielzeit 2019/2020 mit je 14 Mannschaften, die A-Klassen Aichach, Augsburg Mitte, Augsburg Nordwest, Augsburg Süd und Augsburg West mit je 13 Mannschaften. Die Meister steigen in die Kreisklasse auf. Die Tabellenzweiten der A-Klassen spielen in Relegationsspielen mit den Tabellenvorletzten der Kreisklassen sechs zusätzliche Aufsteiger in die Kreisklasse aus. Aus den A-Klassen steigen jeweils die Tabellenletzten in die B-Klasse ab.

Die B-Klassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Augsburg Nordwest, Aichach-Neuburg und Augsburg Süd spielen in der Saison 2019/2020 mit je 13 Mannschaften, die B-Klasse Augsburg West mit 14 Mannschaften. Die Meister und die Tabellenzweiten steigen jeweils direkt in die A-Klasse auf. (AL/mcz)

