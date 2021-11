FC Horgau bleibt zum zehnten Mal ungeschlagen

Plus Bezirksliga Nord: Aufsteiger freut sich jetzt auf ein erneutes Spitzenspiel

Der 3:0-Sieg im Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger FC Mertingen waren das zehnte ungeschlagene Spiel in Folge und die Punkte 28, 29 und 30 für den FC Horgau. Damit liegen die Kleeblätter aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und haben in der nächsten Woche ein weiteres Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Hollenbach zu bestreiten.