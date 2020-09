vor 32 Min.

Geistesblitze im Geisterspiel

Beim Derby zwischen dem TSV Herbertshofen und dem SC Biberbach werden keine Zuschauer eingelassen. Warum das vor allem die Gästefans ärgert

Von Bernd Reiser

Ein echtes Geisterspiel gab es am Sonntag in Herbertshofen, wo die Erste Vorsitzende Mandy Wenzel, die in der Augsburger Uniklinik auf der Intensivstation beschäftigt ist, die Entscheidung getroffen hatte, das Spiel ohne Zuschauer auszutragen. Nicht alle der abgewiesenen Fans reagierten darauf mit Verständnis, mussten sie doch unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Besonders ärgerlich dürfte das für die Anhänger des SC Biberbach gewesen sein, da sie einen fulminanten Auftritt ihrer Mannschaft und einen 4.0-Sieg im Nachbarschaftsderby der A-Klasse Nordwest verpassten.

Die Gäste liefen den Hausherren bereits in der Anfangsphase auf den Flügeln davon und kamen durch Felix Wüst und Sebastian Sinninger schon früh zu ersten Möglichkeiten. In der 7. Minute hätte Herbertshofen dann eher überraschend in Führung gehen können, doch Julian Göddert setzte seinen Lupfer knapp am Tor vorbei. Biberbach konterte nach Belieben über die Flügel, einzig der letzte Pass wollte noch nicht ankommen. In der 22. Minute traf Christoph Ruber noch den Pfosten des Biberbacher Gehäuses, aber danach spielten nur noch die Gäste. In der 41. Minute fiel dann zwangsläufig der erste Treffer für den SC Biberbach. Nach einem langen Ball in die Spitze stand die TSV-Hintermannschaft nicht gut und Sebastian Sinninger vollendete zur verdienten Halbzeitführung.

Die Hausherren kamen schwungvoll aus der Kabine und wollten sich in die Partie zurück kämpfen. In der 51. Minute scheiterte Johannes Sörgel nach einem Freistoß per Kopf an SCB-Keeper Dominik Köpp, der ansonsten einen ruhigen Nachmittag verbrachte. In der 59. Minute brach dann in der Abwehr des TSV Herbertshofen komplette Konfusion aus. Torhüter Johannes Gump, der mit seinen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte, konnte zunächst gegen André Ebert noch retten, gegen den zweiten Schuss von Lukas Huber war er jedoch machtlos. In den nächsten zehn Minuten ging das Scheibenschießen weiter und Johannes Gump brachte die Gästestürmer zur Verzweiflung. Zweimal André Ebert und einmal Lukas Huber wurden von den Verteidigern völlig alleine gelassen und scheiterten jeweils am bärenstarken Johannes Gump. In der 73. Minute war Gump wieder Sieger gegen André Ebert doch Fabian Meisinger setzte den Nachschuss unhaltbar zum 0:3 in den Winkel. Fünf Minuten später gelang André Ebert aber dann doch noch sein Tor, nachdem die Herbertshofer Hintermannschaft nur zugesehen hatte und er ungehindert ins lange Eck traf.

Nur der Biberbacher Abschlussschwäche und ihrem überragenden Torhüter haben es die Gastgeber zu verdanken, dass das Ergebnis nicht noch wesentlich höher ausgefallen ist.

TSV Herbertshofen: Gump; Keller, Koschnaf, Schilling, Qorolli, Göddert S., Aldery, Göddert J., Ruber, Richter, Mayer (Sörgel, Stadler, Knopp)

SC Biberbach: Köpp; Schmidt, Bronner, Schlumberger, Haake, Meisinger, Sinninger, Huber, Wüst Fabian, Fries, Wüst Felix (Reich, Fleps, Ebert, Strauß)

Tore: 0:1 Sinninger (41.), 0:2 Huber (59.), 0:3 Meisinger (73.), 0:4 Ebert (78.). - Schiedsrichter: Hammerer (Königsmoos). - Zuschauer: 0.

Themen folgen