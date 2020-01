vor 23 Min.

Gelungener Sprung ins neue Jahr

Die 17-jährige Luisa Tremel vom TSV Gersthofen gewinnt mit 1,77 Meter die bayerische Meisterschaft im Hochsprung. Bronze für Thomas Burkhart

Von Johann Eibl

Zum Auftakt des Jahres 2020 unterstrich Luisa Tremel ihre führende Rolle in der Leichtathletikabteilung des TSV Gersthofen. In Essing musste sie zwar wegen einer Krankheit passen, aber bei den südbayerischen Meisterschaften U20 und U16 in München errang sie den ersten Sieg in dieser Hallensaison. Im Hochsprung setzte sich die 17-jährige Schülerin souverän mit 1,77 Meter durch. Im 60-Meter-Lauf war für sie im Halbfinale Endstation.

Ebenfalls bei diesen Titelkämpfen gingen ihre Vereinskameraden Thomas Burkhart und Thomas Galgon an den Start. Sie kamen über 60 und 200 Meter zu neuen Bestmarken. Im Hochsprung der Klasse U20 landete Burkhart mit 1,71Meter auf dem dritten Rang, während Michael Galgon 1,76 Meter meisterte und Vizemeister wurde. Bei den 14-Jährigen durfte Maximilian Scheich mal Hallenluft schnuppern. Er kam über 60 Meter auf eine Zeit von 8,39 Sekunden, das Kugelstoßen beendete er mit 9,29 Meter auf Platz zehn und im Hochsprung verbesserte er sich um drei Zentimeter. Mit 1,51Meter wurde Scheich Siebter.

Neu im Kreis der Gersthofer Leichtathleten ist Albert Mielke. Er versuchte sich bei den 15-Jährigen über 800Meter. Da er auf dieser Strecke noch keine Vorleistung hatte, musste er im langsameren Lauf starten. Mielke befolgte die Anweisungen seines Trainers und landete auf Rang eins. Insgesamt kam er in dieser Disziplin nach 2:25,94 Minuten auf Platz sieben. (jeb)

